Podle Electronic Arts vyhraje letošní Stanley Cup tým Toronto Maple Leafs

Nový ročník kanadsko-americké hokejová NHL startuje již ve středu večer a jak už bývá tradicí, pustili se producenti nejlepší a jediné virtuální simulace hokeje do věštění. Nechali umělou inteligenci hry NHL 19 (naše recenze) simulovat celou sezonu i play off a jako celkový vítěz jim vyšel tým Toronto Maple Leafs.

Nikdo by se asi nedivil, kdyby v příští sezóně Erik Karlsson vyhrál trofej pro nejlepšího obránce.

Popravdě řečeno, nebylo by to žádné překvapení, kdyby to tak skutečně dopadlo. Toronto je letos mnohými experty opravdu považováno za hlavního adepta na vítězství.

Bohužel, když se na celý výsledek podíváme podrobněji, budí to spíše rozpaky. Že by se po sedmi letech Buffalo probojovalo do play off zrovna letos, je silně nepravděpodobné. Finále Toronta proti San Jose naopak vypadá až moc jako vlhký sen marketingových expertů.

Díky monstrózním trejdům Johna Tavarese a Erika Karlssona jsou oba tyto týmy na vrcholu diváckého zájmu a dynamicky sestříhané video tak už snad ani nemohlo být více cool. Ale uvidíme, ve sportu je možné vše.