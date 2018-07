Začala beta NHL 19. Schválně jestli najdete nějaký rozdíl oproti NHL 18

Pokud si chcete bezplatně vyzkoušet, jak se bude hrát letošní ročník hokejové NHL od EA Sports, máte ideální příležitost. Otevřená beta, které se může zúčastnit každý, bude trvat až do čtvrtka 2. srpna.

Na první pohled se sice nic nezměnilo, ale pod povrchem se skrývá spousta novinek.

A pokud máte rádi virtuální hokej, nejspíše byste to měli udělat. Navzdory tomu, že NHL 19 vypadá na první pohled prakticky stejně jako loňský ročník, hraje se zase o něco lépe. Po dvou absolvovaných zápasech je samozřejmě brzy hodnotit, ale osobně jsem zatím spokojený.

Slibované přepracování bruslení a hry tělem tentokrát nebyly jen prázdnými reklamními slogany, ale změn si opravdu okamžitě povšimnete. Bližší popis si schovám až do recenze, v tuto chvíli si musíte vystačit s tvrzením, že pocit z ovládání je daleko lepší, než kdy dříve.

Beta neobsahuje aktuální soupisky, je to tak poslední příležitost vidět Johna Tavarese v dresu Islanders.

Trochu méně nadšený jsem z dramatické změny mechanismu vypichování puků. Takových trestů za podražení, které rozhodčí během těch dvou zápasů udělil, jsem snad nezažil za celý loňský ročník. Pro letošek zřejmě zběsilému „zametání“ hokejkou odzvonilo.

Bohužel co se týče grafiky, komentáře, umělé inteligence spoluhráčů, ovládání a ostatních vlastností hry, žádné změny jsem si nevšiml.

Vypadá to, že i navzdory letitému enginu to i tentokrát EA projde. NHL 19 je totiž stále hodně zábavná hra a to je to jediné, na čem záleží.