V pátek vychází Ni No Kuni 2, podívejte se na finální trailer

Pokračování vynikajícího JRPG Ni No Kuni vyjde v pátek a nový trailer, na který se můžete podívat níže, proto podle všeho bude tím úplně posledním. My už máme hru k dispozici od minulého pátku a můžeme vás uklidnit, že i tentokrát bude hra stát za to. Hra vychází na PC a PS4.