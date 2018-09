Nintendo zabodovalo odhalením Luigi's Mansion 3 či návratem Final Fantasy

* Prezentaci odstartoval trailer z připravované duchařské akce Luigi’s Mansion 3. S Luigim se tak opět vydáme do strašidelného sídla, abychom si na zlomyslné duchy posvítili baterkou a nakonec je vyluxovali. Krátká ukázka vypadá opravdu slibně, vydání je ovšem plánováno až na příští rok.

* U Luigi’s Mansion ještě zůstaneme. Jednička z roku 2001 byla jedna ze startovních her na konzoli GameCube a mezi fandy má kultovní status. Letos 19. října se podívá na handheld 3DS. Remake podporuje figurky Amiibo, které léčí, případně odhalí pozici duchů Boo. Další novinkou je možnost hrát ve dvou, pro plnohodnotný zážitek je ovšem třeba, aby každý měl svoji hru. Přes download play budou fungovat pouze souboje s bossy.

* Na konzoli od Nintenda se vrátí slavná série japonských her na hrdiny Final Fantasy. Okamžitě je na eShopu dostupná Final Fantasy XV Pocket Edition HD. Následovat budou Final Fantasy VII, Final Fantasy IX a Final Fantasy X / X-2 HD remaster.

* Připravovaná hopsačka s Yoshim se jmenuje Yoshi’s Crafted World, což už víme díky dřívějšímu leaku. Potěšitelné je, že z dřívějšího odkladu na příští rok se nakonec vyklubalo jaro 2019. Nové záběry vypadají kouzelně a ukazují i hlavní lákadlo: možnost projít si každou úroveň z druhé strany.

* Odhaleno bylo také datum vydání akční hry na hrdiny Diablo III: Eternal Collection na Switch. Fandové se dočkají 2. listopadu.

* Překvapivé bylo oznámení, že budovatelská strategie Cities Skylines je ihned dostupná na eShopu Switche. Konzolová edice zahrnuje expanze After Dark a Snowfall, grafická stránka ovšem za moc nestojí. Na místě jsou i obavy ohledně plynulosti.

* Na Switch se 16. listopadu podívá také strategie Civilization VI, a to s exkluzivním multiplayerovým režimem pro čtyři hráče.

* Novou hru odhalilo studio Game Freak, tedy tvůrci populárních Pokémonů. Jmenuje se Town (pracovní název), je to opět hra na hrdiny a postavíme se v ní invazi monster. Vydání je plánováno až příští rok.

* Populární free 2 play akce Warframe vyjde na Switchi 20. listopadu.

* Chystá se další díl „farmářského simulátoru“ Animal Crossing. Prozatím ovšem víme jen to, že vyjde příští rok na Switch, Nintendo neukázalo prakticky nic. Mimochodem, Isabelle se objeví jako hratelná postava v očekávané bojovce Super Smash Bros. Ultimate.

* V souvislosti se spuštěním služby Nintendo Switch Online 19. září, která mimo jiné zpřístupní vybrané staré hry z konzole NES s možností multiplayeru, vydá Nintendo nový ovladač ve stylu toho z NESu. Bude bezdrátový a nabíjet se bude stejně jako klasické Joy-Cony, tedy připnutím ke konzoli.

* Nintendo má zřejmě v plánu vydat na Switchi všechny hity z Wii U. Jedenáctého ledna 2019 se dočkáme hopsačky New Super Mario Bros. U Deluxe, která zahrnuje hry New Super Mario Bros. U a New Super Luigi U. Další novinkou jsou nové hratelné postavy, které usnadní průchod hrou.



* Na Switch míří deskové hry. Prvními vlaštovkami jsou Carcassonne, The Lord the Rings: Living Card Game a Pandemic, na později se ovšem chystají i Osadníci z Katanu.

* Jistotou bylo i pár střípků z očekávaného zimního hitu, bojovky Super Smash Bros. Ultimate. Kromě dříve zmíněné nové hratelné postavy je to odhalení bundu, který obsahuje tematicky laděnou konzoli, ovladače, dokovací stanici a kód pro stažení hry.

* K vidění byla i řada nových ukázek z již oznámených her, namátkou Pokémon: Let’s Go, Pikachu! či Super Mario Party. Nový obsah se chystá do multiplayerové stálice Splatoon 2, tenisu Mario Tennis Aces či čerstvě vydané akční hry na hrdiny Yo-kai Watch Blasters na 3DS. Na celou prezentaci se můžete podívat níže: