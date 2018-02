Kreativní Nintendo Labo vypadá parádně. Nová videa představují software

K dispozici budou dvě sady. Variety Kit umožní sestavit piano, rybářský prut, řidítka motorky, domeček se zvířátkem a autíčko. Robot Kit promění hráče v obrovského robota. Při sestavování nejsou potřeba nůžky ani lepidlo.

Funkce nazvaná Toy-Con Garage pak srozumitelně vysvětlí, jak jednotlivé kreace fungují a zároveň je umožní dodatečně modifikovat. Například autíčko se může samo navádět díky infračervené kameře pomocí značek. Na videu byla k vidění i kasička, která rozeznává, jaká mince do ní byla vhozena.

Variety Kit

Toy-Con Piano je klavír se třinácti klávesami. Změna zvuků je asi očekávatelná, zajímavá je ovšem možnost vytvářet si vlastní pomocí karet z papíru, které si sami dle libosti vystřihnete. Nebo je libo song složený jen z kočičího mňoukání?



Toy-Con Motorbike jsou řidítka, která využívají pohybového ovládání k řízení motorky. Vytvářet půjde i vlastní tratě. Například pomocí vytvořeného „skeneru“ lze do hry převést skutečné objekty, na nichž posléze závodíte. Dále půjde klasicky navrhovat vlastní dráhy, měnit počasí a podobně.



Toy-Con Fishing Rod je rybářský prut, s nímž se pustíte do chytání exotických ryb, které posléze žijí ve vašem akváriu. A kdo bude chtít, opět si může vytvořit vlastní ryby. Pomocí nůžek a papíru navrhnete obrysy, zbytek už doladíte ve hře.



Toy-Con House je domeček, v němž žije jakási roztomilá potvůrka. S ní lze komunikovat nejenom pohybem celého domečku, například třesením, ale i pomocí nástavců, které se do domku vkládají ze tří různých stran. Na videu třeba vidíme kohoutek, jehož otočením se dům zaplaví vodou. Vnitřek však lze pomocí více nástavců naráz různě transformovat. K dispozici je i několik hříček, třeba bowling čí jízda na důlním vozíku.



Nintendo Labo Nintendo Labo Nintendo Labo

Toy-Con RC Car je dálkově ovládané autíčko, které se pohybuje díky vibracím vložených ovladačů Joy-Con. Kdo má další sadu ovladačů, může si postavit dvě vozítka, která mezi sebou zápasí. Software nám pak umožní dívat se i skrze infračervenou kameru, která má i další využití (zmiňováno v úvodu).



Robot Kit

Robot Kit je v podstatě oblek, kdy Switch uložíme do doku a na obrazovce televize ovládáme pomocí rukou a nohou obřího robota. K dispozici mají být různé výzvy, ale ruku na srdce - velký kolos, který ničí město, to je sázka na jistotu. Pokud seženete parťáka s dalším Robot Kitem, můžete ho vyzvat na duel. Když do obleku vložíme kartonové šrouby, lze měnit různá nastavení, třeba barvy.



Nintendo Labo vychází 27. dubna. Co se cen týče, Variety Kit bude stát doporučených 1 799 korun, Robot Kit pak 1 999 korun a Customisation Set 299 korun.