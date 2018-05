Nahoře GamePad od Wii U, dole Switch

Nintendo se zatím nezajímá ani o virtuální realitu, ani o rozlišení 4K, uvedl šéf francouzské pobočky Philippe Lavoué v listu Les Numériques.

Je to podle něj pragmatický přístup. Virtuální realitu zatím nepovažuje za mainstreamovou záležitost a 4K podle něj stále není tak rozšířené. Nintendo zkrátka dělá věci jinak - někdy to vyjde (Wii), jindy ne (Wii U). „Pokud budeme dělat to stejné co ostatní, jsme odsouzeni k záhubě, protože jsme menší než naše konkurence,“ dodal Lavoué.