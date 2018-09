Hraní online, retro hry i záloha do cloudu. Nintendo Switch Online je venku

Aktivní předplatné Nintendo Switch Online je třeba k zápolení online ve hrách jako Splatoon 2, ARMS či Mario Kart 8 Deluxe. Některé tituly ovšem mají výjimku, například oblíbená free 2 play záležitost Fortnite.

Na výběr jsou čtyři možnosti:

předplatné na měsíc (3,99 eura)

předplatné na tři měsíce (7,99 eura)

předplatné na dvanáct měsíců (19,99 eura, zhruba 520 korun)

rodinné předplatné na dvanáct měsíců (34,99 eura)

Aktuálně je na výběr ještě zkušební verze na sedm dnů. Je ovšem navázána na platební kartu, takže pokud si službu chcete skutečně jen vyzkoušet, nezapomeňte v menu hned po aktivaci trialu zrušit automatickou platbu. První trojice zmíněných možností je jasná, nejvýhodnější je předplatné na dvanáct měsíců. Rodinné předplatné znamená, že lze spojit až osm účtů (Nintendo Accounts) do jedné skupiny.

Zatímco konkurence láká na hry zdarma každý měsíc, Nintendo to zkouší archivem retro her zdarma. Ten aktuálně zahrnuje dvacet kousků z konzole NES (seznam v boxíku), další jsou slíbeny v říjnu, listopadu a prosinci. Hry lze hrát i ve dvou lokálně, nebo s kamarádem online. Samozřejmostí je možnost hry kdykoliv uložit.

Nintendo Switch Online - hry z konzole NES

Není to špatné, ale ruku na srdce, chtělo by to i nějaké kousky z konzolí jako SNES, Nintendo 64 či GameCube, NES už je dnes až moc velké retro. Kolekce je dostupná offline, ovšem má to háček. Konzole bude každý týden přes internet kontrolovat, zda máte aktivní předplatné.

Hry z konzole NES Balloon Fight Baseball Donkey Kong Double Dragon Dr. Mario Excitebike Ghosts’n Goblins Gradius Ice Climber Ice Hockey The Legend of Zelda Mario Bros. Pro Wrestling River City Ransom Soccer Super Mario Bros. Super Mario Bros. 3 Tecmo Bowl Tennis Yoshi Nintendo Switch Online - hry z konzole NES

Další novinkou je možnost zálohovat si uložené pozice z her do cloudu. To je samozřejmě vítaná možnost, málokdy by chtěl přijít o rozehraný postup například v Zeldě, nicméně funkci bohužel nepodporují všechny hry. A také platí, že v okamžiku, kdy členství vyprší, ztratíte ke cloudu přístup. Z FAQ pak plyne, že Nintendo data z cloudu dokonce smaže, takže pozor.

Dalším benefitem je aplikace Nintendo Switch Online pro iOS a Android. Ta slouží primárně jako voice chat, který většina her v sobě nemá zabudovaný.

Posledním lákadlem mají být akce pouze pro předplatitele. První odhalená se týká možnosti koupit si speciální NESové ovladače, které vyjdou v prosinci. A dále, hráči Splatoon 2 získají zdarma in-game výbavu (Online Jersey, Online Squidkid V Shoes). Háček je v tom, že tato akce se týká pouze těch s předplatným na dvanáct měsíců.