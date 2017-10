Brutální RPG Nioh se loučí posledním příběhovým rozšířením

Nioh nabídl nekompromisní náročnost, ale také skvělou tematiku mystického Japonska a propracované herní mechanismy. Hra nepřekvapivě uspěla, a tak jsme se dočkali hned tří velkých příběhových rozšíření. Konkrétně Dragon of the North, Defiant Honor a konečně Bloodshed’s End.

Mělo by jít o poslední velký přídavek, ale kdoví, třeba tvůrci ještě změní názor. Nicméně aktuálně platí, že Bloodshed’s End je příběhovou tečkou za strhujícím dobrodružstvím, které odstartoval Nioh.

Bloodshed’s End

A jde o uspokojivé ukončení se zajímavými postavami, některými fajn událostmi i docela povedeným závěrem. Dobře, dějově nejde o naprosto nejpromyšlenější záležitost ve videoherní historii, ale nehrozí, že byste kroutili očima při každém dialogu.

Jak si hra vedla? Nioh byl velkým triumfem. Speciálně pro vydavatele Koei Tecmo. Jde o nejúspěšnější titul, který vydali na Západě. Důvodem je kromě kvality pravděpodobně také to, že Nioh byl lokalizován do patnácti jazyků a určitě neuškodil ani fakt, že vývojářské studio Team Ninja vydalo demo, což už dnes (bohužel) není úplně běžné. Jen za první dva týdny se hry prodalo milion kusů po celém světě. A to je velmi slušný výsledek. Rozhodně na projekt, který je takto obtížný.

Samozřejmě je vaším hlavním cílem likvidovat zástupy protivníků, kteří vám opět nedají nic zadarmo a pokud nebudete ostražití, odpraví vás dříve, než použijete nějaký vulgární výraz, který jste se naučili na základní škole.

Připraveni jsou opět zajímaví nepřátelé (až na pár výjimek). Tvůrci nepodcenili ani ty řadové, nejvíce pozornosti ovšem věnovali takzvaným bossům. I tentokrát se dočkáte velkolepých střetů, ve kterých budete potit krev a kdoví, co ještě, a doufat, že podvacáté se vám podaří uspět, protože jinak byste skončili v psychiatrické léčebně.

Tvůrci si s bossy opravdu vyhráli. Jistě, některé souboje jsou zábavnější a jiné tolik ne, ale u žádného jsem se nenudil (možná trošku brečel, ale nenudil).

Slušné množství obsahu

Jestliže vás zajímá, kolik herního času za svých 269 korun dostanete, tak je odpověď komplikovanější. Pokud se budete jen zběsile hnát do cíle, pak vám nové rozšíření příliš dlouho nevydrží. Ale jestliže budete prozkoumávat různé zapadlé kouty a taktizovat při boji s nepřáteli, pak můžete u Bloodshed’s End strávit dlouhé dny. Nových úrovní je docela dost, takže investice nepřijde vniveč.

Ne všechny nové mise jsou příběhové, některé jsou postranní, ale i u těch se dá slušně „vyblbnout“. A pokud by vám nové úrovně nestačily, tak je tu ještě novinka jménem The Abyss, ve které čistíte patro za patrem. Asi netřeba zmiňovat, že je to obvykle hodně drsné a navíc vám situaci komplikují různá znevýhodnění.

Bloodshed’s End

Ale zase si můžete přizvat spoluhráče, aby vám pomohli a že se vám to bude mnohokrát hodit.The Abyss přidává další hodiny zábavy (rozumějte sebetrýznění) a jde o sympatický přídavek, který jistě většina lidí ocení.

Stejně tak budou mít radost z novinek jako je úprava hranice maximální úrovně postavy, nová obtížnost nebo schopnosti. Pokud jste tedy ještě Nioh nezkusili, počkal bych si na kompletní edici (hra vyjde i na PC), ale jestliže už máte předchozí hru a dvě rozšíření, tak tohle byste zvážit rozhodně měli.