Velká aktualizace No Man's Sky přidá multiplayer, vyjde v červenci

Připravovanou obsahovou aktualizaci vesmírného simulátoru No Man’s Sky jsme prozatím znali pod kódovým označením NEXT. Nyní jsme se během streamu Inside Xbox dozvěděli, že hráčům zprostředkuje plnohodnotný kooperativní multiplayer. Stane se tak 24. července, kdy hra zároveň vyjde na Xbox One, čímž skončí konzolová exkluzivita Sony.

No Man‘s Sky - NEXT