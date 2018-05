Pozdě, ale přece. Hráči No Man’s Sky se nakonec multiplayeru dočkají

Už jsou to téměř dva roky od vydání kontroverzního vesmírného simulátoru No Man’s Sky (naše recenze). Jeho autoři před vydáním naslibovali mnoho, jenže výsledný produkt nakonec obsahovala jen nutné minimum. Na jejího tvůrce Seana Murreyho se snesl příval kritiky, přičemž tím nejvíce omílaným důvodem byla absence multiplayeru. Ten sice neměl tvořit zásadní částí hry, nicméně Murray ho jednou slíbil a jeho opomenutí mu hráči notně omlátili o hlavu.



No Man’s Sky (PS4)

Hello Games se však nenechali odradit a hru od vydání neustále vylepšují. Koncem loňského roku přibyla zásadní možnost stavět základny a nyní se podle všeho dočkáme i oné vytoužené hry více hráčů. Příliš detailů nevíme, ale v podstatě platí, že vše, co jste mohli dosud dělat pouze sami, nyní budete moci provádět i s přáteli.

Patch by měl do hry vyjít spolu s uvedením hry na konzoli Xbox One 24. června. Doufejme, že hráči konečně vezmou No Man‘ s Sky na milost. Ona to totiž v jádru není vůbec špatná hra, jen měla vyjít v režimu předběžného přístupu, nikoli jako hotový produkt.