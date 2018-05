No Man's Sky míří na Xbox One, v létě vyjde velká aktualizace

V létě vyjde podle jejího tvůrce dosud největší aktualizace vesmírného simulátoru No Man’s Sky. Jmenuje se NEXT a prozatím není jasné, čím konkrétně hru rozšíří. S jejím vydáním však skončí konzolová exkluzivita Sony, protože celá hra se poprvé podívá (včetně všech dosud vydaných aktualizací) na Xbox One. Hra bude podporovat výkonnější Xbox One X, což zahrnuje rozlišení 4K a HDR

No Man‘s Sky - NEXT No Man‘s Sky - NEXT