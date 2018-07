Z nenáviděné hry je po dvou letech hit. No Man’s Sky vrací úder

Když před téměř dvěma lety vyšla vesmírná simulace No Man’s Sky (naše recenze), herní svět se otřásl v základech. Jenže bohužel ne tak, jak si její autoři z Hello Games původně přáli. Po dlouhé reklamní masáži jsme totiž dostali jen polotovar, který působil, jako by vyšel v rámci předběžného přístupu.

No Man’s Sky

Spousta slíbených funkcí ve hře nefungovala optimálně anebo chyběla úplně. Z vedoucího studia Seana Murrayho se stal veřejný nepřítel číslo jedna (více viz náš starší článek), protože výsledná hra působila daleko skromněji, než ukazovaly první trailery. Co na tom, že v průběhu vývoje mění svůj obsah i 99% ostatních titulů, jak graficky, tak i obsahově. No Man‘s Sky to odnesl za všechny. A to tak moc, že se kvůli němu dokonce změnila pravidla propagace her na Steamu (psali jsme tady).

Přesto se našla nezanedbatelná část lidí, kteří místo stěžování si na internetu seděli a spokojeně hráli. No Man’s Sky sice nebyl takový, jaký si ho mnoho lidí dopředu vysnilo, ale jisté kouzlo mu nešlo upřít. Jeho poklidná hratelnost a čarokrásná, počítačovým vzorcem generovaná grafika nabízela prostor pro poklidné kochání. Prakticky nekonečný herní vesmír nebyl zaplněn adekvátním množstvím obsahu, ale jako odpočinkový walking simulator fungoval ideálně.

No Man’s Sky

Jenže Hello Games se navzdory vlnám nenávisti nevzdali. Nenápadně přidávali nové funkce a po dvou letech práce vydali minulý týden obrovský patch, který hru vylepšuje prakticky v každém ohledu. Update nazvaný NEXT obsahuje takovou porci novinek, že bychom ho v podstatě mohli označit za druhý díl, přitom je pro majitele původní hry zcela zdarma. Pokud si No Man’s Sky nyní opětovně nainstalujete, nebudete se stačit divit, jak moc se od svého vydání změnil.

Tou nejzásadnější novinkou je přidání multiplayeru. I podle těch nejdivočejších plánů měla hra více hráčů původně být jen okrajovou záležitostí, přesto byla její absence tím hlavním důvodem, proč se na autory snesla kritika. To už však dnes neplatí. Díky novému kooperativnímu módu můžete prozkoumávat cizí světy až se třemi kamarády najednou.

No Man’s Sky

Hratelnost sice v jádru zůstává stejná, přesto je konec věčné samoty zcela zásadní změnou. Najdou se sice porodní bolesti, jako jsou chyby v síťovém kódu nebo absence sdílení odměn (každý hráč jede na vlastní triko), na druhou stranu je možné společně plnit nejrůznější mise či stavět své základny. Zdejší multiplayer je nezvykle pomalý, přátelský a nekonfliktní, což z něj dělá unikátní zážitek.

Na svět No Man‘s Sky můžeme nově nahlížet z pohledu třetí osoby a člověk se musí divit, proč tomu tak nebylo už od začátku. Vidět, jak droboučká je vaše postava oproti okolnímu světu, je často dech beroucí. Hlavní postavu si navíc můžete zcela volně přizpůsobit svému vkusu. Na výběr jsou prakticky všechny mimozemské rasy a množství kosmetických doplňků je více než dostatečné.

No Man’s Sky

Vylepšení se grafika dočkala v mnoha směrech, a tak se i po dvou letech od vydání No Man’s Sky může směle rovnat s aktuální konkurencí. Přibyla spousta nových druhů objektů, díky kterým jsou navštívené světy zase o něco bohatší. Některé planety nově dostaly prstenec, který vypadá opravdu monumentálně. S tím vším si navíc budete moci vyhrát díky zabudovanému fotomódu.

No Man’s Sky

Přestože vylepšení najdeme na každém rohu, samotná filozofie hry se příliš nemění. Tím hlavním motorem hraní je pořád průzkum nového prostředí. Pokud hledáte příběh nebo výzvu, obraťte se jinam. I když se o něco takového No Man’s Sky pokouší, ve srovnání s konkurencí jasně selhává. Přes veškeré pozlátko se vše pořád točí kolem sběru surovin. Každá zábavná činnost spotřebovává nějaké zdroje, bez nichž se nikam nedostanete. Ať už jde o létání lodí, stavbu základen, vylepšování vybavení, či jakoukoli jinou činnost, bez zdrojů se neobejdete.

V praxi to bohužel vypadá tak, že musíte neustále něco hledat. Samotná těžba z povrchu planet je sama o sobě nudná, přitom ji musíte opakovat donekonečna. Po instalaci patche se navíc váš dosavadní postup prakticky zresetuje a přijdete o valnou většinu nashromážděného vybavení, což zrovna nepotěší.

No Man’s Sky je opět mezi nejhranějšími tituly dneška.

Hru si tak možná nejvíce užijí úplní nováčci. Přibyla lepší nápověda a encyklopedie a celý interface je o něco přehlednější a intuitivnější. Grindování se však bohužel nevyhnete. Což však ve většinou poklidné atmosféře hry nejde brát jako chybu.

Kdyby tak No Man‘s Sky vypadal v době vydání, mohlo jít o jednoznačný úspěch, jak alespoň ukazuje nynější kladné přijetí na Steamu, kde se hra rázem vyhoupla mezi nejúspěšnější tituly dneška. Sice stále není dokonalá a její náplň určitě není pro masového fanouška, nabízí však takové množství obsahu, že jestli vás chytne, můžete se u ni bavit roky.