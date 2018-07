Dva roky po vydání bude No Man’s Sky takový, jaký měl být od začátku

Od vesmírného simulátoru No Man’s Sky (naše recenze) se před dvěma roky čekalo, že navždy změní herní svět. Jenže to se samozřejmě nestalo, a tak se na něj z řad naštvaných hráčů sesypala až nepřiměřená míra kritiky. Ze sympatického hlavního vývojáře Seana Murrayho byl rázem lhář, podvodník a veřejný nepřítel číslo jedna. O celé kauze si můžete přečíst tady.

Jenže Hello Games navzdory vlnám nenávisti nezahořkli. Naopak, od vydání na No Man’s Sky pořád pracují a neustále jej vylepšují. Všechny dosavadní změny ale vypadají jako prkotiny ve srovnání s tím, co se na nás chystá již příští týden. Pod názvem No Man’s Sky Next totiž 24. července vyjde (samozřejmě zcela zdarma) obrovský patch, který hru mění takřka v každém ohledu. Grafika podle prvních záběrů vypadá ještě lépe než v původních naleštěných trailerech, přidaný multiplayer umožní hrát v malém týmu s přáteli, a to nově i v pohledu třetí osoby, možnost budovat základny byla přepracována k nepoznání a dokonce nyní můžeme velet i obřím vesmírným křižníkům.

Vypadá to, že dva roky po vydání bude No Man‘s Sky snad ještě lepší, než jsme si před dvěma lety vůbec dokázali vysnít. Vezmou ji hráči konečně na milost?