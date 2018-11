Noir adventura Bear With Me vyjde příští rok i na konzolích

Epizodická noir adventura Bear With Me, v níž se mladá dívenka Amber snaží najít svého bratra, se podívá po vydání na Steamu také na konzole. Zatím byly potvrzeny platformy PlayStation 4, Xbox One a Switch. Přesné datum vydání nebylo oznámeno. Mimochodem, první epizoda je na Steamu zdarma, pokud byste si chtěli hru vyzkoušet.