Okousejte kamarádovi maso z obličeje v zábavné hře zdarma

Vánoční svátky jsou tou nejlepší dobou pro trávení společného času s rodinou a přáteli. A proč si je nezpříjemnit i nějakou tou hrou?

Na ovládání hry stačí pouhé dvě klávesy.

Jenže Člověče nezlob se už je ohrané, Sázky a dostihy často společnost do krve rozhádají a u Mikáda či Jengy se špatně pije. Takže co takhle vyzkoušet něco nového? Třeba turnaj v okusování kůže a masa z lidských obličejů.

Normal Human Face Simulator je navzdory svému názvu všechno, jen ne normální. Jde o hru pro dva hráče, která nabízí přesně to, co jsme slibovali v titulku. Vaším úkolem je okousat soupeři maso z hlavy dříve, než to udělá on vám. Byť hra svým zpracováním připomíná staré flashovky, i ve své jednoduché grafice dokáže více než znepokojit.

Jestli už jste přesyceni vánoční náladou, je Normal Human Face Simulator pro vás to pravé.

Odlupující se cáry kůže, obnažené svaly a kosti, sugestivní cvakání zubů slabší povahy spolehlivě odradí. A dokonce je možné soupeři i vykousnout oko z důlku. Ovládání je primitivní, vlastně vám stačí pouhé dvě klávesy: jednou rozevíráte čelist, druhou okusujete. Hru má na svědomí umělec Lingdong Huang (vytvořil například i tiskárnu na toaletní papír či střílečku ovládanou grimasami obličeje) a stáhnout ji můžete zdarma odsud.

Pokud se rozhodnete ji vyzkoušet, přeji vám hodně štěstí při shánění protihráčů. Jak jsem si ověřil, ne každému totiž přijde myšlenka hry zábavná a po pravdě řečeno, vysloužil jsem si i několik jednoznačně odsuzujících pohledů.