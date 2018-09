Nová hra od autora Deadly Premonition vyjde již příští měsíc

Pokud máte rádi japonskou vývojářskou školu, měli byste si do diářů poznamenat datum 11. října. Ten den vychází hra s krkolomným názvem The MISSING: J.J. Macfield and the Island of Memories od slavného Sweryho. Hidetaka Suehiro, jak zní jeho občanské jméno, je zodpovědný mimo jiné za bláznivý Deadly Premonition.