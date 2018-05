Novinky v Assassin's Creed: Origins - Discovery Tour a New Game+

Právě vydaná aktualizace akce Assassin’s Creed: Origins rozšiřuje hru o dva nové režimy. Prvním kouskem je očekávaný Discovery Tour, díky němuž se hra promění v ohromné interaktivní muzeum starověkého Egypta s různými prohlídkami (více jsme psali zde). Kdo má hru dohranou a je mu líto, že už to skončilo, může se do příběhu pustit znovu v rámci New Game+. Zůstane vám ovšem všechna výbava, zkušenosti i schopnosti.

Assassin's Creed Origins - Discovery Tour