Novou postavou do League of Legends je děsivý Pyke

Po rozhořčení, které vzbudil příliš velký výstřih postavy Kai’Sy (psali jsme tady) vsadili tentokrát vývojáři hry League of Legends na klasiku. Netvor Pyke je na první pohled odpudivé monstrum, které z přílišné vyzývavosti určitě nikdo podezírat nebude. Pyke by měl do hry přijít v nejbližší aktualizaci.