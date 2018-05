Nový Fear Effect vyjde 6. března

Dva díly Fear Effect z přelomu tisíciletí nepatří zrovna mezi nezapomenutelnou klasiku, ale určitě nešlo o špatné hry. Je proto s podivem, že připravované nepřímé pokračování s podtitulem Sedna s nimi nemá na první pohled nic společného. To však neznamená, že by nutně muselo jít o průšvih. To posoudíme až 6. března, kdy má tato isometrická akce v komiksové grafice vyjít na PC, X1 a PS4.