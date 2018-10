Nový trailer k Just Cause 4 potěší majitele ultraširokých monitorů

Vydání šílené akční hry Just Cause 4 (naše preview) se blíží, a tak tu máme nové video. To je na poměry bláznivé série neobvykle usedlé a ukazuje, že by hra mohla bavit i konzervativnější hráče. Nový trailer si nejvíce vychutnají majitelé ultraširokých monitorů, ostatní ho uvidí jen jako úzký pruh.