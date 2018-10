Novým prezidentem Blizzardu je J. Allen Brack

Odstupující Mike Morhaime, jeden ze spoluzakladatelů společnosti, zůstává v Blizzardu v roli poradce. „Když mě Allen Adham poprvé pozval, abych se k němu připojil při tvorbě v Silicon & Synapse, což bylo naše původní jméno, nic mě nemohlo připravit na úžasné dobrodružství, které jsem sdíleli v dalších 27 letech,“ napsal Morhaime.

Mike Morhaime J. Allen Brack

J. Allen Brack pracuje v Blizzardu téměř třináct let, a to jako producent hry World of Warcraft. „Připojit se k týmu World of Warcraft a mé oblíbené herní společnosti před téměř 13 lety byl nepředstavitelný sen. Je to obrovská čest a také zodpovědnost být vybrán jako ten, který povede další kroky Blizzardu,“ napsal Brack.

Povýšil také Ray Gresko, který pracoval na hrách Diablo III a Overwatch. Nyní zastává pozici generálního ředitele pro rozvoj. Do vedení se dostal ještě zakladatel Blizzardu Allen Adham, který bude i nadále dohlížet na vývoj několika nových her.