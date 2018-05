Váš oblíbený herní hrdina nebo hrdinka ve filmu. Kdo by je měl hrát?

Petr Zelený - Mladším hráčům jméno Cate Archer nejspíš nic neřekne. Ti starší si (snad) vzpomenou na výbornou herní sérii No One Lives Forever (NOLF). Hlavní protagonistka je špiónkou v éře studené války. I když by námět mohl být zpracovaný jako thriller, ve skutečnosti jde o úžasně zábavnou a vtipnou střílečku, která se stylizací hodně podobá filmům s Austinem Powersem - všude je spousta barevných oblečků a ujetých špiónských vychytávek. Cate by si na stříbrném plátně mohla střihnout třeba Daisy Ridley (nové Hvězdné války), Adrianne Palicki (Agents of S.H.I.E.L.D.) nebo Camilla Luddington (Chirurgové, hlas Lary Croft v nových hrách). A i když film s Cate Archer asi neklapne, rozhodně bych se nezlobil za plnohodnotný třetí díl hry.

Cate Archer – No One Lives Forever Daisy Ridley

Martin Zavřel - V mém případě je to Solid Snake, a i když mne jako první samozřejmě napadl David Hayter, obávám se že na to prostě není vhodný typ vzhledově. Takže moje volba je Gerard Butler. Mimochodem, tenhle film údajně momentálně chystá režisér Konga, ale o představiteli hlavní role se zatím nic neví.

Vítězný doutník Gerard Butler ve filmu Bohové Egypta

Jan Lysý - Asi nepřekvapím, ale mou oblíbenkyní je princezna Kitana z Mortal Kombat. A pokud bych měl vybrat její ideální představitelku, tak by se mi asi líbila Maggie Q, která kromě toho, že vypadá velmi dobře, je také zdatná v bojovém umění. Ale přemýšlím, že by do role docela slušně pasovala (díky Wonder Woman) populární Gal Gadot.

Kitana Maggie Q

Jakub Žežule - Jakkoliv jsem měl rád Davida Haytera a jeho klasický dabing Solida Snakea ze série MGS, hlas Kiefera Sutherlanda mi v pětce k Snakeovi sedl naprosto dokonale. Myslím, že by se na tu roli hodil perfektně. Co dál? Ivan Mládek jako Batman. To by byla dobrá svatokrádež.

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain Kiefer Sutherland

Michael Mlynář

Nathan Drake - Nathan Fillion

Kazuma Kiryu - Kendži Sakaguči

Phoenix Wright - Jim Carrey

Uncharted 4: Thief’s End Nathan Fillion (30. září 2013)

Jan Kouba - Top herní hrdinové jsou už pro mě léta Gordon Freeman, Kratos a Duke Nukem. U Gordona je to pro mě jasné od doby, co jsem viděl sci-fi The Arrival (1996), v ústřední roli hraje Charlie Sheen astrofyzika, který objeví podivný mimozemský signál. Dosud si nedovedu představit lepšího herce pro tuto roli. Vzhledem k Charlieho oblibě v různých substancích je to už ale trochu pasé. Ke Kratosovi se nedávno přihlásil Jason Momoa a já si upřímně těžko představím lepšího kandidáta, navíc by se tím uzavřel kruh, dva herci ze seriálu StarGate by ztvárnili Kratose – Teal’c a Ronon. U Duke Nukema mě díky ostrým rysům přichází na mysl snad jen Dolph Lundgren.

Hlavní hrdina série Half-Life, kterým je Gordon Freeman. Charlie Sheen (Los Angeles, 11. dubna 2013)

Honza Hanáček - Už dlouho si myslím, že tak zatuchlý filmový žánr, jako je upírská romance, potřebuje trochu (ne)živé vody. A podle mě nenajdete lepšího kandidáta, než je Legacy of Kain. Tahle příběhově neskutečně rozsáhlá, skoro shakespearovská epika si už dlouhou dobu žádá o zfilmování. Kdo by ale měl hrát hlavní postavy, opravdu netuším. Svraštělého a vypočítavého Kaina by snad zvládl kde kdo, ale obstojně zahrát věčně zamaskovaného a slepého Raziela by byl opravdový oříšek. Fanoušci kdysi uvažovali o Davidu Bowiem, ale bojím se, že to už se nepodaří.

Legacy of Kain: Defiance David Bowie ve videoklipu Blackstar

Honza Srp - Ryan Gosling jako JC Denton z Deus Ex. V loňském pokračování Blade Runnera se Gosling své role zhostil dokonale, a proto myslím, že by byl pro případné filmové zpracování této cyberpunkové herní klasiky tou nejlepší volbou. Moc toho nenamluví, není přehnaný svalovec, ale má obrovské charisma. Poslední dva díly této série se sice točí kolem Adama Jensena, ale JC Denton z jedničky je mnohem sympatičtější. Škoda, že k tomu nikdy nedojde, protože celá značka je momentálně u ledu.