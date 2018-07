RECENZE: Máte dost času? Octopath Traveler je pamětihodný JRPG zážitek

Zarytí fandové žánru vědí, že je to exkluzivní projekt pro Switch, za kterým stojí Tomoya Asano, jenž má na svědomí sérii Bravely Default i pozdější a hlavně vedlejší díly série Final Fantasy. Hra se navíc pyšní hodně osobitým retro vzhledem, který vylepšují moderní grafické efekty. K vyzkoušení byla hned ve dvou demoverzích, z nichž ta druhá má skvělou možnost uložení pozice, ze které je pak možné pokračovat v plné hře.



Octopath Traveler

Za divným názvem hry stojí množství jejích hrdinů: okto (osm). Ti se vydávají na cestu světem za dobrodružstvím, poznáním i pomstou. Každý z nich má vlastní příběh a nutno podotknout, že většina z nich je plná klišé.

Nejzajímavější je určitě story exotické tanečnice Primrose, která je vykořisťována, bita, ale vzepře se tyranii. Bavil nás i příběh rytíře Olberica, který je sice tuctový, ale má správný RPG náboj. Vypravování o lovkyni H’aanit je také zajímavé, ale příběhy zbytku party jsou tuctovky. Ne, že by to vyloženě vadilo, ale přece jenom to není kultovní Final Fantasy VII nebo náš černý kůň Star Ocean: The Second Story.

Čau, já jsem tahle a jdeme

Výslovně promarněnou šancí je seznámení postav, které je dost odbyté. Prostě na ně narazíte ve městech, řeknou vám pár vět a vy si je můžete přidat do party, zatímco se vám před zraky odehraje jejich příběh. Později sice na sebe v rámci vypravovávání některé postavy reagují a sdílejí některé okamžiky, ale je toho málo.

Octopath Traveler

Na Octopath Travelerovi si ceníme komplexnosti. Je to nadmíru propracované JRPG, kterému nechybí nic, přesto pokud by k němu přistoupil hráč obdobných her neznalý, má velkou šanci do něj maximálně proniknout. Pochopení všeho, co hra nabízí, totiž není složité. A že toho přitom není málo.

Octopath Traveler je klasické tahové RPG s náhodnými souboji. Při průzkumu okolí a cestování po světě se bitva může spustit kdykoliv, a to nečekaně i v případě, že jakoby vy překvapíte nepřítele. To, že ho překvapíte náhodnou bitvou, kterou nespustíte, je hodně úsměvné. Boj se odehrává na tahy, jejichž pořadí vidíte na horní straně obrazovky, takže máte dost prostoru na taktizování a rozvržení strategie mezi postavami. Postupně přiberete do party všechny, ale aktivní v družině můžete mít maximálně čtyři. Dávejte si však pozor na volbu prvního hrdiny. Toho jediného ze skupiny nikdy nemůžete vyhodit.

Na tahy já bitvy rád, času mám habaděj

Octopath Traveler

Tahové souboje jsou přehledné, jak jen mohou být. Útočit můžete zbraněmi, které lze dokonce při bitvách přepínat. Stejně tak kouzly, talenty, specifickými path akcemi a dalšími speciálními ataky. Protivníci mají své slabiny, které můžete odhalit buďto analýzou, nebo stylem pokus/omyl. Jakmile na ně však přijdete, přehledně se jejich Achillova pata ukáže v rámečcích pod postavami.

Poznávacím znamením soubojů v Octopath Traveller jsou boosty. Jeden získáte po každém kole, můžete jich nasbírat více, odpálit je pak všechny najednou a protivníkům pořádně zatopit. Jakmile je však použijete, další kolo žádný nedostanete. Další skvělý taktický prvek soubojů.

Octopath Traveler

Pokud zaútočíte zbraní nebo elementem, který je slabinou protivníků, můžete prolomit jejich obranu (break) a omráčit je na pár tahů. Po boji dostanete bonusy i za to, že se vás nepřátelská banda ani nedotkla, nebo jste výrazně dominovali atd. Získáváte nejen zkušenosti, které se projevují na vašem celkovém levelu a následně i HP/SP. Obdržíte i body do zaměstnání, z nichž si vyberete následně aktivní i pasivní skilly, které při bojích aktivujete sami či nikoliv. Boje jsou extrémně propracované, přesto ne zbytečně komplikované. Hra vás potrápí, ale nebude nikdy frustrovat. Místa pro uložení jsou na každém kroku.

Pokud poteče do bot, hra se sama uloží

A pokud by se vám náhodou stalo, že vlezete do tajné jeskyně, kde na vás čekají velmi silná monstra, hra se uloží sama. Pokud zamíříte do nepovinného dungeonu, kde nehrozí nebezpečí na každém kroku, ale boss by vám mohl zatopit, hra vás před bojem s ním varuje. Tomuto přístupu tleskáme. Na svých cestách travnatými, lesnatými, skalnatými, zasněženými, vyprahlými i dalšími prostředími vás samozřejmě čeká i řada nepovinných úkolů, tajemství nebo hledání truhel s poklady. Octopath Traveler je titulem na desítky hodin. Pokud budete chtít, můžete u hry strávit i přes sto hodin a ani nemrknete.

Octopath Traveler

A co že je zrovna na tomto JRPG tak výjimečného? Popravdě nic. Tedy ne v rámci hratelnosti a herního obsahu. Je to vypilovaný titul, ale revoluční rozhodně není. Pokud vás chytne, možná byste se i hádali, že tomu tak je, ale není. Je to pecka, jeden z nejlepších zástupců žánru, ale nic převratného z herního hlediska nenabízí. Vadí to? Nám rozhodně ne a hře se chceme věnovat i po vydání recenze. Vizuální stránka je však něco úplně jiného. Mluvilo se o ní hodně už při oznámení a my ji budeme také jen a jen chválit. Je totiž hodně osobitá a nápaditá. Jejím základem jsou 2D postavičky složené ze spritů, jak tomu bylo v dobách 16bitového SNESu.

Octopath Traveler

Právě na tuto dobu svou grafikou Octopath Traveler odkazuje nejvíce. A daří se mu ji evokovat více než zdařile. Okolí však netvoří jen pixely, ale také polygony a celé je to uhlazené mnoha grafickými efekty včetně pixel fadingu. Celkový dojem je pak úžasný. Prostě jako by dnes stvořili retro videohru s možnostmi, které dnes vývojáři mají. Až uvidíte tekoucí vodu, stromy a trávu vlající ve větru, pochopíte. I když obvykle recenzent preferuje hraní v dock režimu, v tomto případě musí uznat, že hra vypadá lépe v tom handheldovém.

Moderní retro nádhera

Octopath Traveler

Postavičky ze spritů jsou přece jen méně rozmazané na menším displeji než na velké ULTRA HD 4K televizi s úhlopříčkou 65 palců. Ale i na ní vypadá hra pěkně. Jistě si rozumíme. Vše pak podtrhuje epická hudba skladatele Yasunoriho Nishikiho. Má spoustu dobrodružných, napínavých a emotivních motivů a je radost ji poslouchat. Hlavní dialogy jsou navíc nadabovány.

Pokud máte rádi retro nádech, osobitý vizuál, tahové souboje, komplexní RPG, které přesto není zmatečné, a máte alespoň dva týdny dovolené, je to hra pro vás. Každý majitel Nintenda Switch by ji měl díky demu alespoň vyzkoušet. Není to revoluční hra, ale pamětihodný zážitek určitě. Ale teď nás omluvte, ještě tu čeká pár bossů na porážku.

Bylo nás osm aneb přehled cestovatelů

Olberic Eisenberg – Rytíř, který neochránil svého krále a přišel nejen o něj, ale i o celé království Hornburg. Poté se se sklopenou hlavou vydal pod jménem Berg do vesnice Cobblestone, kde se ukrýval několik let a pracoval jako námezdný žoldák, který chránil obyvatele vísky. Jenže jeho minulost ho dostihla a Olberic se nakonec vydává na cestu pomsty. Jeho talentem je výrazné zvýšení obrany. Path akce: Výzva – Olberic může vyzvat obyvatele měst a vesnic k tréninkovému boji a získat tak nejen zkušenosti, ale i zajímavé předměty. Takový vznešený provokatér.



Octopath Traveler - Olberic Eisenberg

Tressa Colozone – Obchodnice z přístavního města Rippletide, která se pro kšeft doslova narodila. Aby taky ne, když pochází z rodiny obchodníků. Jejím cílem je procestovat svět, namastit si kapsy a získat pověst šikovné obchodnice, kterou jen tak na slevu neusmlouváte. Nejdřív však musí vyřešit problém s piráty drancujícími Rippletide. Této holčině však nechybí důvtip, takže s nimi zamete. Jejím talentem je nalézání ztracených peněz nešťastníků na cestách. Path akce: Nakupování – Tressa dokáže od lidí nakupovat nejrůznější věci, které se běžně v obchodech nedají sehnat.

Octopath Traveler - Tressa Colozone

Ophilia Clement – Dobrosrdečná kněžka, která byla po osiření jako malé dítě adoptována. Jejím otcem se stal sám arcibiskup Josef, který si ji osvojil s otevřenou náručí. Vzniklo mezi nimi silné pouto, které jen utužila sesterská láska mezi Ophilií a jeho biologickou dcerou Liannou. Když však Josef onemocní, rozhodne se Ophilia, že se vydá na posvátnou cestu namísto své sestry, aby mohla být sourozenkyně po jeho boku. Arcibiskup se totiž Ophilii svěří, že umírá. Kněžka proto opouští zasněžené město Flamesgrace a vyráží na dobrodružství svého života. Jejím talentem je přivolání dalších postav do bitev. Path akce: Vůdce – Ophilia dokáže vést nehratelné postavy za sebou, aby jí mohly pomoci později v boji.

Octopath Traveler - Ophilia Clement

Cyrus Albright – Vědec starající se o nauku samotné princezny Mary na Královské akademii v Atlasdamu. Svou inteligencí a nápaditou dedukcí dokonce odhalí místního zloděje. Jenže poté, co je obviněn, že má s královskou dcerou nemístný románek, je ředitelem nuceně vyslán na poznávací cestu. K překvapení ředitele přijímá s radostí, protože moc dobře ví, že poznání je tím nejdůležitějším. Brzy zjišťuje, že za nepravdivým obviněním z pletek s princeznou stojí žačka Therese, která je do něj zamilovaná a na šlechtičnu žárlila. Jeho talentem je analýza nepřítele, odhalení jeho slabin a úrovně zdraví. Path akce: Prozkoumávání – Cyrus je schopen zkoumáním a rozhovory s lidmi zjistit cenné informace, které vedou k nejedné odměně.

Octopath Traveler - Cyrus Albright

H’aanit – Lovkyně se silným charakterem z hvozdy obklopeného města S’warkii. Vždy si vážila života, a to jak lidí, tak zvěře. Poté, co začne děsivé monstrum zabíjet vlky v okolí, se ho vydává vystopovat, aby udělala přítrž jeho krveprolití. Jenže v lesích se skrývá opravdová hrůza. Jejím zvířecím doprovodem, který jí kryje záda, je samice Irbise Linde, ale není jediná. Talentem H’aanit je totiž zajmout ulovenou zvěř i monstra a s jejich pomocí pak bojovat s nepřáteli. I když to možná zní jako klasická RPG kravina, jde o velmi cennou pomoc při bitvách: Path akce: Provokace – H’aanit může vyzvat nehratelné postavy k boji s ulovenou zvěří v 1 vs. 1 zápase. Podobné jako Olbericova výzva.

Octopath Traveler - H’aanit

Therion – Zloděj, který nejde pro ironické a cynické průpovídky daleko. Kvůli svému nekalému obohacování skončil Therion za mřížemi. V žaláři se seznámil s Dariem, se kterým se stali partneři a společnými silami pláchli. Brzy se stali víc než jen parťáky, stali se z nich přátelé. Jenže jejich cesty se rozdělily. Co se s Dariem stalo, není jasné. Dobrodružství tohoto protivného, avšak originálního cestovatele začíná v Bolderfallu. Talent lapky Theriona je otevírání speciálních truhel, které nikdo jiný z party nedokáže odemknout. Path akce: Krádež – U zloděje ani nic jiného čekávat nelze. Therion může okrádat lidi kolem sebe a přijít tak ke vzácným předmětům, které počestně získat nelze.

Octopath Traveler - Therion

Alfyn Greengrass – Dobrosrdečný apatykář, který je tak sladký a hodný, že z něj dostanete cukrovku. Od dětství vyrůstal v městečku Clearbrook se svým nejlepším kamarádem Zephem. Když Alfyn onemocněl vzácným morem, vypadalo to s ním bledě. Těsně předtím, než se málem poroučel do nebe, se zjevil pocestný lékárník, který ho zázračně vyléčil. Od té doby Alfyn přísahal, že bude léčit nemocné a pomáhat potřebným. Stejně jako Zeph. Jenže Alfyn chce pomáhat co nejvíce lidem, a tak se z rodného městečka vydává na životní cestu a opouští svého nejlepšího přítele. Alfynovým talentem je míchání lektvarů, které se hodí, když dojde konvenční způsob zdravení. Path akce: Vyšetřování – Rozhovory s lidmi dokáže Alfyn přijít na kloub věcem, které jiným nedojdou. Podobné Cyrusově prozkoumávání.

Octopath Traveler - Alfyn Greengrass

Primrose Azelhart – Exotická tanečnice, která se ke svému oboru dostala z nouze poté, co byla jako dítě svědkem brutální vraždy otce. Za tou stojí záhadný kult, jehož členové jsou označeni tetováním s vránou. Zoufalá dívka se doplazila do města neřesti Sunshade, které je takovou horší verzí Mos Esley na Tatooine ze Star Wars. Tam se jí ujal majitel místního hampejzu Helgenish, který ji neustále bil, ponižoval a nutil podle všeho nejen k tanci. Když Primrose spatřila jednoho z členů kultu, vydala se za ním a její život opět nabyl nového smyslu. Cestu jí však zkřížil Helgenish. Poté, co zabil její nejlepší kamarádku, se Primprose vzepřela svému mrzkému osudu a stala se z ní opět žena se svobodnou vůlí. Tato postava rozhodně není tradiční, možná i proto patří k těm nejzajímavějším ve hře. Jejím talentem je vyvolání svedených nebožáků, které kouzlem omámila, aby se k ní přidali. Path akce – Přitažlivost – Svést umí kohokoliv kolem.