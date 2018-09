Odhalen bundle Nintendo Switch Pikachu & Eevee Edition

Na 16. listopad se chystá vydání her Pokémon: Let’s Go, Pikachu! a Let’s Go, Eevee! To už víme. U této příležitosti ovšem vyjde i bundle, který zahrnuje konzoli Switch, hru a příslušenství v podobě Poké Ballu Plus. A vypadá opravdu moc dobře, ostatně podívejte se na video níže.