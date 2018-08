Odhalen režim Spirit Trials v Ori and the Will of the Wisps

Ori and the Will of the Wisps

Připravovaná hopsačka Ori and the Will of the Wisps, která vyjde příští rok na PC a Xbox One, sází na stejné trumfy jako Ori and the Blind Forest. Tvůrci se ovšem nebojí přidávat nové prvky a jedním z nich je právě odhalený režim Spirit Trials, což je v podstatě klasická časovka. Cílem je proběhnou úrovní co nejrychleji.