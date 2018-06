Odhalena bojovka Dead or Alive 6, dočkáme se začátkem 2019

Dead Or Alive 6 je skutečností. Další díl v redakci oblíbené bojovky vyjde začátkem příštího roku, a to na PC (Steam), PlayStation 4 a Xbox One. Prozatím se podívejte na první trailer, který zveřejnil exkluzivně server IGN. Potvrzeny jsou následující postavy: Kasumi, Hayate, Hayabusa, Helena, Jann Lee a Zack. Další informace budou zveřejněny v pondělí.