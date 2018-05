Onrush nejsou divoké arkádové závody, ve které jsem doufal. První dojmy

Na první pohled vypadá vše v nejlepším pořádku. Také Onrush je arkáda do morku kostí, v níž nepustíte nohy z plynu. Pocit z rychlosti je perfektní, jsou tu i nějaké zničitelné překážky a samozřejmě skoky. Právě ty a pár dalších věcí nabíjejí turbo. Grafika nepatří k úplné špičce, ale koukat se na hru dá. V té rychlosti to stejně nevnímáte.

Záhy ovšem zjišťuji, že i když Onrush vypadá jako další Motorstorm, hraje se úplně jinak. K mému překvapení to není závodní hra, ale týmová arénová akce v autech. V betě byly dva režimy: v Overdrive je třeba získávat a používat boost, zatímco v Countdown se projíždí brankami, které přidávají čas.

Hra nejprve rozlosuje hráče na dva týmy, pak začne mela. Jednoduše se snažíte vygenerovat co nejvíce boostu a sejmout nárazem protihráče. Tím ho na čas vyřadíte a zabráníte mu v plnění úkolů, které se vážou k danému režimu. Vedle toho tu jezdí ještě šedá, počítačem ovládávaná, vozítka, do kterých narážíte o dost snáz.

Důležitý výběr vozítka

Jezdí se sice na okruzích, ale je to jen jinak pojatá aréna. Není zde žádný vytyčený cíl a často není žádoucí jet na prvních místech. Počítá se úsilí celého týmu. Můžete hrát úplně blbě a stejně vyhrát, nebo naopak hrát jako bůh a kvůli spoluhráčům prohrát. K dispozici mají být různé skiny, vítězné tanečky závodníků a další sběratelské pitomosti, které známe třeba z týmové střílečky Overwatch.

Onrush

Hodně záleží na výběru vozítka. Jinak se samozřejmě jezdí s motorkou a s buginou. Ale je tu ještě něco navíc. Každé má svoji sadu vlastností, jak se na trati chová. Například u Dynama se speciálka Rush nabíjí jízdou vedle spolujezdců, zatímco na motorce Outlaw je třeba předvádět triky. K použití rushe se pak vážou různé efekty, například zpomalovací barikády pro oponenty a podobně.



Problém však je, že i když Onrush nedělá nic vyloženě špatně a rychlou jízdu jsem si užíval, po pár hrách je to nuda. Ne hodinách, ale hrách. Je to sice jenom beta, ale znám takové, u kterých jsem strávil hodiny a těšil se na plnou hru. To se mi u Onrush nestalo a nejsem si jist, že si chci plnou verzi vůbec pořídit.

Hra vychází 5. června na PlayStation 4 a Xbox One. Později letos má následovat PC verze.