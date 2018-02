Onrush přinese zběsilou akční hratelnost Motorstormu a Burnoutu i na PC

Vývojáři z Evolution Studios se proslavili díky závodním exkluzivitám pro konzole PlayStation. Série Motorstorm byla vždy ryzí arkáda, zatímco Driveclub se tvářil jako vážná simulace a měl být konkurencí xboxové Forze.

Jenže se jí nikdy nestal a to hlavně díky nepovedenému startu, kdy hře v den vydání chyběla polovina slibovaného obsahu. S Evolution Studios to poté vypadalo hodně nahnutě, ale naštěstí se jich ujali specialisté na závodní hry z Codemasters a začlenili je do své struktury.

Prvním výsledkem této spolupráce bude ryzí arkáda Onrush. Jak ukazuje nový trailer, bude to jedna z těch her, u kterých nebudete tlačítko pro brzdu vůbec potřebovat. Kombinované soupeření motorek, sportovních speciálů i třeba náklaďáků připomíná Motorstorm, nezapře se však ani inspirace Burnoutem.

Onrush vyjde 5. června na konzole X1 a PS4, později pak i na PC.