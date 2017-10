Na třetí epizodu Half-Lifu 2 čekáme již 10 let. Vzpomínka na Orange Box

Minulý týden to bylo přesně 10 let od doby, kdy vyšel slavný Orange Box od firmy Valve. Tato kolekce tří nových, vzájemně téměř nesouvisejících her prodávaných ve společném balení, vypadala zpočátku jako marketingová sebevražda, díky výjimečné kvalitě obsahu se však ukázala geniálním tahem.

Věděli jste, že Portal se půvidně jmenoval Narbacular Drop?

Druhá přídavná epizoda k Half-Lifu 2, který už měl tehdy kultovní status, multiplayerová střílečka Team Fortress 2 i zajímavý logický experiment s názvem Portal sice běžely na stejném enginu, jinak však cílily na odlišné publikum. Dát je do společného balení s nic neříkajícím názvem The Orange Box, přihodit ještě původní Half-Life 2 i s první epizodou a prodávat dohromady nedává na první a vlastně ani druhý pohled příliš smysl. V lidech to totiž vzbuzuje představu, že platí i za něco, co je vlastně ani nezajímá. Jak to vůbec mohlo někoho napadnout?

Taky to ve vás vždycky, když vidíte obrázek z Half-Lifu 2, hrkne? Kde je sakra ta třetí epizoda.

Robin Walker z Valve vysvětlil pro sever Rock, Paper, Shotgun, že šlo z velké části o náhodu. Datum dokončení všech tří her bylo hodně blízko u sebe a ve firmě se nemohli dohodnout, která z nich by měla jít ven jako první. Jakmile někoho napadlo vydat je všechny dohromady, začalo se objevovat stále více faktorů, které tomuto neobvyklému přístupu hrály do karet.

Tak zaprvé, přestože jsou hry jiné, navzájem se doplňují. Team Fortress nemá singleplayer a Half-Life 2 zase multiplayer. Portal pak je tak zvláštní a originální hrou, že by si ho možná nikdo samostatně ani nekoupil.

Další výhoda spočívala ve snadnějším nacenění takového balíčku. Ani jedna z her si podle autorů totiž nezasloužila prodávat za plnou cenu. „Naše zkušenost s první epizodou nás naučila, že obchodníci měli opravdu problém prodávat nový kvalitní titul se sníženou cenovkou,“ zavzpomínal Walker.

Tedy ne že by jim nový přístup nějak situaci ulehčil, pořád se našlo dost zmatených prodejců, kteří nevěděli, kam krabici zařadit. Mezi AAA novinky se příliš nehodila, mezi zlevněné kolekce už teprve ne.

Deset let po vydání je Team Fortress 2 pořád hraná a oblíbená.

Ani samotný název Orange Box se nerodil snadno. Původní nápad byl prý takový, že se celá kolekce vyrobí ve třech variantách. Přestože by každá z nich obsahovala všechny hry, na krabici by byla napsána pouze jedna. Finální název se nakonec ujal především proto, že oranžovou má většina lidí nerozlučně spjatou se značkou Half-Life. Je to totiž barva obleku Gordona Freemana.

Dočkáme se někdy?

Kapitolou samou o sobě byla i tvorba reklamy, která se musela vejít do třiceti sekund. Vložit do tak krátkého časového úseku dostatek informací je často nadlidský úkol, ale co teprve, když máte ty hry rovnou tři najednou?

Nakonec však byl celý tento projekt obrovsky úspěšný. Nejvíce na tomto nápadu vydělal asi Portal, o kterém oslovení distributoři předem tvrdili, že zaujme především ženy nebo lidi, kteří nemají rádi střílečky. Kdyby ve Valve cílili pouze na tyto marketingové skupiny, asi by trvalo déle, než by se z Portalu stal takový hit. Že by však úplně zapadl, je téměř nemyslitelné.

Ačkoli tedy vydání Orange Boxu přineslo spoustu specifických problémů a autoři už se k tomuto modelu nikdy nevrátili, ukázalo také, jak se ve Valve nebojí přemýšlet nad mnoha věcmi úplně jinak, než bývá zvykem. Teď ještě kdyby nám dodali ten prokletý Hal-Life 3...