Osm a jedna exkluzivní klasika, které by si zasloužily remake na PS4

1. Demon Souls

Zdaleka nejčastěji se v souvislosti s novým projektem od Bluepoint Games mluví o možném remaku temného fantasy Demon Souls. Byla by to logická volba. Soulsborne hry jsou na PlayStation 4 nesmírně populární. Bloodborne nadále platí za jednu z jeho nejsilnějších exkluzivit a loňskému Ni-Oh (dostupnému také na PC) se dostalo velmi vlídného přijetí.

Díky nedávnému remasteru prvních Dark Souls si navíc majitelé aktuální konzole budou moci konečně zahrát celou slavnou trilogii, byť její předchůdce a zakladatel žánru v knihovně PlayStation 4 kupodivu stále chybí.

Demon's Souls

A to navzdory tomu, že Sony předělávkám silných značek z předchozí generace fandí. Aby toho nebylo málo, letos v únoru byly původnímu Demon Souls vypnuty servery, takže hráči v něm již nemohou využívat online prvky, které jsou v soulsborne hrách poměrně důležité. Bluepoint by se na hře mohl náležitě vyjádřit. Temná fantasy v moderní grafice by stála za hřích.

2. God of War

God of War

Pokud by mělo jít o remake ve stylu Shadow of the Colossus, byl by God of War z éry PlayStation 2 pro Bluepointy možná tou nejlepší variantou. Vyvstává ovšem problém, který díl by autoři měli předělat. Jako nejpravděpodobnější se jeví scénář, kdy by si studio vzdalo na paškál první a druhý díl a výslednou kolekci nabízelo v ceně jedné hry. Pokud by se staronový Kratos prodával, mohli by se autoři pustit i do dílů Chains of Olympus a především vynikajícího Ghost of Sparta. Oba původně vyšly pro přenosný systém PlayStation Portable a jako HD remastery později také na Vitu a Playstation 3.

Remake God of War by představě o ambiciózním projektu rozhodně odpovídal. Kdo by nechtěl zažít epické bitvy s hydrou nebo rhodským kolosem v moderní grafice? Hry navíc po stránce grafiky vždy patřily mezi absolutní špičku. Ačkoliv nejstarším dílům chybí detaily, dokážou ještě dnes zaujmout ohromným měřítkem a zajímavou architekturou úrovní.

3. ICO

ICO

Také první hra Fumita Uedy patří ke kultovním klasikám z portfolia PlayStation 2 a slušelo by se ji předělat pro aktuální publikum. Vzhledem k avizovaným ambicím studia Bluepoint Games se to však nezdá pravděpodobné. ICO bylo velmi krátkou hrou, kde herní dobu prodlužovaly některé dost frustrující pasáže.

Nebyla to taková pecka jako Shadow of the Colossus a z dnešního pohledu by působila spíše jako nezávislá hra, kterou by Sony mohlo prodávat za sníženou cenu. Přesto by si ICO remake zasloužilo. Byl to zajímavý a na svou dobu nesmírně originální titul plný kontrastů, jenž kombinoval dojemný příběh a všudypřítomnou záhadnost, která je pro Uedovy hry typická.

4. Resistance

Resistance 3

Střílečková trilogie Resistance platí za jednu ze sérií, jejíž konec fanoušky rozhodně nepotěšil. Insomniac Games se sice díky tomu může soustředit na skvěle vypadajícího Spider-Mana, ale kvalitní exkluzivní střílečka na PlayStation 4 kupodivu stále chybí. Resistance byla série, která se první dva díly jako by hledala a zkoušela rozdílné přístupy.

Až ve třetím díle dokázala přijít se správným balancem old-schoolových a moderních prvků, do nějž se jí ovšem povedlo přidat i osobní a na poměry série hodně povedený příběh z postapokalyptické budoucnosti. Herní zážitek však trpěl nemožností hrát v plynulých šedesáti snímcích za sekundu, to by speciálně této sérii se spoustou nepřátel a originálních zbraní ohromně prospělo. Potenciální remake by neměl za úkol pouze vylepšení grafiky, ale i naroubování vybroušené hratelnosti třetího dílu na jeho dva předchůdce.

5. Killzone

Killzone (HD)

Nemůžeme zmínit střílečkovou sérii Resistance a zapomenout na jejího stájového konkurenta Killzone. Ta si brala za cíl zprostředkovat hráči válečný meziplanetární konflikt, kde padouchy představovali fašisté z planety Helghan.

Killzone se na PlayStation 4 podíval s posledním dílem, který měl podtitul Shadow Fall, poté však autoři z Guerilla Games změnili žánr a hráčům přinesli loňské dobrodružství v otevřeném světě Horizon: Zero Dawn. Nutno dodat, že za jejich rozhodnutí je většina hráčů chválila.

Pokud by se Bluepointi rozhodli udělat remake Killzone, mají zajímavé možnosti. Jednička patřila k hitům na PlayStation 2, kdežto HD remaster pro PlayStation 3 byl už na první pohled vyloženě šeredný. I proto by stálo za to prastarou akci od základů překopat. Dvojku a trojku z následující generace by stačilo pouze zremasterovat v plynulých šedesáti snímcích za sekundu a hned tu máme parádní kolekci, která by poptávku po exkluzivních střílečkách na PlayStationu mohla uspokojit.

6. Silent Hill

Silent Hill

Práva na značku Silent Hill má nadále Konami, to však neznamená, že by se s ní Sony a Bluepointi nemohli dohodnout. První díl slavné série navíc vyšel pouze na prvním PlayStation, takže by dohoda dávala smysl. Horory nepatří k nejpopulárnějším žánrům a i ty nejúspěšnější značky neustále zápolí s pokušením přiklánět se spíše k akčnímu pojetí, aby přitáhly co nejvíc potenciálních kupců.

Jenže Silent Hill je na PlayStationu kultovní záležitostí a příběh Harryho hledajícího v mlhavých ulicích opuštěného města svojí dceru patří i po letech k nezapomenutelným zážitkům. Že jsou takové hry stále zábavné, ukázal i loňský Evil Within 2, který se u Silent Hillu v lecčems inspiroval.

7. Vagrant Story

Vagrant Story

Vagrant Story je asi nejméně pravděpodobnou hrou, na níž Bluepoint Games pracují, remake této trochu pozapomenuté klasiky by však mezi fandy japonských her na hrdiny způsobil hysterii. Vagrant Story vyšla pouze na původní PSX a ve svém žánru působí velmi nezvyklým dojmem. Hra nabourávala řadu stereotypů a mohla se pochlubit komplexním soubojovým systémem, který dovoloval zaměřovat jednotlivé části těl nepřátel.

Ačkoliv nešlo o hru ze série Final Fantasy, děj byl zasazen do světa Ivalice, který je známý především díky Final Fantasy XII a Final Fantasy Tactics od stejného vývojářského týmu. Japonských her na hrdiny vyšlo exkluzivně pro PlayStation spoustu, Vagrant Story se však nikdy nedočkal pokračování a i s odstupem působí velmi originálně. Loňský remaster FFXII: Zodiac Age dopadl skvěle, tak proč se do světa Ivalice nevrátit ještě jednou.

8. Syphon Filter

Syphon Filter

Také značka Syphon Filter se řadí k horkým adeptům na remake a jelikož její autoři aktuálně pracují na zombie akci Days Gone, svěření značky vývojářům Bluepointu by dávalo smysl. Otázkou ovšem zůstává, zda bychom v předělávce původní hru vůbec poznali. Podobné akce totiž za posledních dvacet let ušly dlouhou cestu. Snad by pomohla implementace taseru, po jehož použití měli vaši protivníci ve hře tendence vzplanout.

Ať už by remake obsáhl pouze původní hru nebo i některou z jejích pokračování, na špionské dobrodružství s Gabrielem Loganem by byla škoda zapomenout. Hra svého času představovala zajímavou alternativu k mnohem slavnějšímu a lepšímu superhitu Metal Gear Solid.

9. Metal Gear Solid

Metal Gear Solid

Toto je úplně proti pravidlům, ale prostě musím. První Metal Gear Solid vyšel kromě prvního PlayStationu i na PC a co se práv týče, také tato značka spadá pod Konami. Ale remake prvního MGS je však příliš jasnou volbou, než abych ho tu nezmínil.

Bluepointi jsou navíc podepsaní pod skvělou HD kolekcí, která vyšla i pro Xbox 360. První Metal Gear Solid pravidelně zaujímá přední místo mezi nejlepšími hrami na starou dobrou PSX a není se čemu divit.

Fantastický příběh a postavy se v ní mísily s parádní hratelností, která kombinovala plížení a fenomenální souboje s bossy. Grafika hry je na dnešní dobu už samozřejmě zastaralá, ale režie filmečků zaujme i po dvaceti letech. Že se Konami remaku nebrání, dokázal i u nás málo známý MGS: Twin Snakes, který vyšel exkluzivně na Nintendo GameCube. Po odchodu Hidea Kojimy z Konami jsou remaky MGS her tím nejlepším, co lze se sérií udělat.