Outlast 2 dostane jednodušší mód

Outlast je jedna z nejlepších hororových her všech dob a ani druhý díl této značce rozhodně ostudu nedělá (viz naše recenze). Jenže je tak těžký, že spousta lidí u něj místo strachy křičí vztekem. Pokud mezi takové lidi také patříte, určitě oceníte, že autoři do hry přidali nižší obtížnost, na kterou by ji měl dokončit snad každý. Neznamená to, že už byste nemohli zemřít, bez toho by to snad ani nešlo, ale nepřátel bude daleko méně a nebudou tak nebezpeční.

VIDEO: Outlast 2 - trailer Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu