Stahujte brutální horor Outlast na PC zdarma. Ale pospěšte si

Hru si na stránkách Humble Store přidáte do košíku a namísto placení kliknete na tlačítko „Get it for free!“. Pokud už máte provázán účet s digitální distribucí Steam, vyzvednete si přímo na stránkách Humble dva kódy (odkaz přijde i na email), které posléze aktivujete na Steamu.

Ale pozor, akce končí už v sobotu v 19:00.

V Outlastu se vydáváme jako reportér Miles Upshur Miles do sanatoria pro choromyslné. „Outlast je děsivý horor, který jako jedna z mála her přinese hráči skutečně okamžiky strachu, hrůzné scény, u kterých nejednou vykřiknete. Pokud se chcete bát, víte, do jakého sanatoria zamířit,“ napsali jsme v recenzi.

Outlast Outlast: Whistleblower

Whistleblower je pak zhruba čtyřhodinové rozšíření. „ Za málo peněz dostanete hodně muziky. Uřvané muziky, při jejímž poslouchání uslyšíte křik trpících obětí, hlasité prosby o smilování nebo rovnou rychlou smrt,“ napsali jsme v recenzi přídavku.