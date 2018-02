Overwatch jako bojovka? Fanouškovské video ukazuje, že by to šlo

Týmová střílečka Overwatch se firmě Blizzard opravdu povedla. Jedním ze zásadních faktorů úspěchu je i pestrá nabídka zcela rozdílných bojovníků. Každý z nich má unikátní vzhled, schopnosti a vlastní příběhové pozadí, což dohromady tvoří zajímavou mozaiku vztahů. Tedy něco, co známé spíše z bojovek než arénových akcí.

Overwatch a bojovky toho mají společného ještě mnohem více, než je na první pohled vidět.

A není to zřejmě náhoda. Fanouškovský youtube kanál TGN nyní v pětiminutovém videu ukázal, že by Overwatch klidně mohl fungovat i jako klasická mlátička ve stylu Street Fightera a ani by to nejspíš nedalo tolik práce, jak by se mohlo na první pohled zdát.

Všechny pohyby postav totiž pocházejí přímo ze hry, dodatečně byly vyrobeny jen některé doprovodné efekty. Výsledek vypadá více než slušně, ale podle všeho zůstane jen u tohoto krátkého videa. Ostatně žánr bojovek momentálně prožívá zlaté období a pro další titul už v něm místo není.