Blíží se sportovní revoluce? Vše, co víme o chystané lize v Overwatch

Soupeření v počítačových hrách na profesionální úrovni už probíhá dlouho, pokud však zrovna nežijete v Jižní Koreji, je docela veliká šance, že jste to ani nezaznamenali. Chystaná liga ve hře Overwatch (Overwatch League, dále jen OWL) však má ambice to změnit a konkurovat klasickým sportům.

Logo připravované Overwatch League prý až příliš připomíná logo baseballové MBL.

To, co ještě koncem minulého století vypadalo jako šílený nápad spisovatelů sci-fi, začne již 6. prosince letošního roku. Pojďme se na celou tu šarádu podívat více zblízka a zodpovědět několik dotazů, které se vyloženě nabízejí.

Proč zrovna Overwatch?

Overwatch je jen jednou z tisíců kompetitivních her pro více hráčů. Není tou nejlepší, ani nejhezčí, ani nejpopulárnější. Takový CounterStrike nebo Dotu 2 hraje pravidelně více lidí. Proč tedy zrovna Overwatch? Je to jednoduché. Hra patří do stáje firmy Blizzard, která se proslavila třeba takovým Warcraftem nebo Diablem. Ve firmě pracují skuteční vizionáři, kteří vidí vždy o pár kroků dále než ostatní a dokážou dobré nápady dotáhnout k dokonalosti. Byli to právě oni, kdo masově zpoularizovali žánr MMO, jenž změnil vnímání her jakožto asociální zábavy. Jsou to také oni, kdo stojí za dnešní kartičkovým boomem.

Popularita hrdinů z Overwatche už teď překračuje hranice herního průmyslu.

V Overwatchi Blizzard dokonale trefil tenkou hranici mezi tím, jak udělat hru na první pohled přitažlivou pro každého a přitom nabídnout dostatečně komplexní pravidla, která dají jasně vyniknout rozdílům mezi kvalitami hráčů. Nedílnou součástí Overwatche je i propracované doprovodné univerzum, se spoustou atraktivních postav, snadno využitelných pro marketingové účely. V neposlední řadě pak Blizzard disponuje dostatkem finančních prostředků na to, aby mohl OWL opravdu ve velkém protlačit.

Čím se bude OWL lišit od ostatních progamingových soutěží?

Overwatch je na spolupráci psotavená střílečka, kde má každý člen týmu svůj specifický úkol.

Soupeření v tzv. e-sportech není žádnou novinkou, a byť to z pupku Evropy tak zřejmě nevypadá, ve světě je jejich popularita obrovská. Na letošním turnaji v Dotě 2 se týmy popraly o částku téměř půl miliardy korun, spousta slavných fotbalových týmů má i svoji e-sportovní divizi a v poslední době se i spekuluje o jejich zařazení mezi olympijské disciplíny. Jenže navzdory takovýmto zprávám nechávají počítačové hry většinovou populaci ledově chladnou. Ono vyznat se v pravidlech mnoha často zcela odlišných titulů je složité i pro lidi z oboru, natož pro laickou veřejnost, která má hry dosud spojeny maximálně s Pac-Manem.

Plány Blizzardu na budoucí rozšíření ligy jsou neskromné.

OWL se naopak snaží napodobit fungující model, který najdeme v současnosti například u amerických profesionálních sportovních soutěží, jako jsou třeba NBA či NHL. Jednotlivé týmy budou vztaženy ke konkrétním městům, což jim umožní snadnější cestu k srdcím fanoušků. Podpoří se tím také tradiční rivalita mezi městy.

OWL se ovšem neomezuje pouze na Severní Ameriku, ale chce obsáhnout i Ameriku jižní, Evropu, Jihovýchodní Asii a Austrálii. Týmy budou hrát ve vlastních arénách před domácím publikem, budou mít dresy a stabilní sestavy, vše bude samozřejmě profesionálně komentované. Sezona bude mít tradiční formát, utkávat se bude každý s každým a zakončena bude play-off, jehož vítěz se stane ligovým šampionem.

Vypadá to možná samozřejmě, ale současný systém mnoha různých, vzájemně nepříliš propojených soutěží, je důkazem, že to jednoduché vůbec není.

Jak je to s penězi?

Overwatch je divácky velice atraktivní zábava, jakmile jednou pochopíte pravidla.

Všechny ty řeči o budoucnosti sportu jsou sice hezké, ale ve skutečnosti jde především o peníze. Blizzard jakožto vlastník hry celou soutěž zaštiťuje a do OWL už nyní investuje nemalé prostředky. Nechal si dokonce v Los Angeles postavit i speciální Blizzard Arenu, kde se bude hrát celá první sezona. Na čem však plánují vydělávat?

Pro začátek na registraci nových týmů. Každý, kdo se chce soutěže zúčastnit, musí zaplatit přibližně 20 milionů dolarů (cca 440 milionů korun), což věru není malá částka.

Blizzard si dokonce v Los Angeels nechal postavit arénu, kde se bude odehrávat celá první sezona.

O další příjmy se pak Blizzard bude dělit se samotnými týmy, ať už je to z prodeje televizních práv, merchandisingu, nebo podílů ze vstupného. Nesmíme samozřejmě zapomenout ani na to, že samotný Overwatch není free 2 play a každý, kdo by se chtěl přidat, si ho musí koupit.

Tratit však nebudou ani samotní hráči. Garantovaný minimální příjem je milion korun ročně, opravdové hvězdy si však přijdou na víc. Plus ještě zdravotní pojištění a důchodové spoření.

Kdo se zúčastní?

Jeden z mála týmů, které už mají název i logo, jsou Dallas Fuel. Další budou již brzy následovat.

První sezony se zúčastní celkem 12 týmů. Většina z nich pochází ze Severní Ameriky, konkrétně to budou města Boston, New York, San Fracisco, Dallas, Houston, Filadelfie, města Miami a Orlando postaví společný tým a dva další pak budou z Los Angeles. Z Asie se přidají metropole Soul a Šanghaj, Evropu bude zatím zastupovat pouze Londýn.

Nejde přitom o nějaké hurá podniky, bez výjimky jde o zavedená jména a spousta vlastníků týmů má podíly i v tradičních sportech. Například pod konsorcium Comcast Spectator z Filadelfie spadají i tamní hokejoví Flyers.

Každý tým může mít v sestavě až 12 hráčů, minimum je šest. Ne všichni hráči jsou však snadno zastupitelní kterýmkoliv jiným, většina z nich se úzce specializuje na nějaký herní styl. Plánování strategie a vhodného složení týmu tak bude další z kritická podmínka úspěchu.

Do vypuknutí celé akce ještě zbývají téměř dva měsíce a většina mužstev (ligy se sice mohou zúčastnit i ženy, ale drtivá většina hráčů bude mužského pohlaví) teprve ladí soupisky. Najdou se však i výjimky, které mají hotovo. Sestavu týmu ze San Franciska například v bizarním videu uvedl legendární basketbalista Shaquille O’Neal spolu se zpěvačkou J. Lo. Ono vlastně většina týmů nemá dosud ani oficiální název, výjimkou jsou zatím pouze Dallas Fuel a Shanghai Dragons.

Jaká je budoucnost?

Jsou toto sportovní hvězdy budoucnosti?

Kdo ví. První sezona, která začíná již 6. prosince, bude každopádně spíše testovací. Jejím cílem je především ukázat široké veřejnosti, jak mohou být e-sporty zábavné, a vychytat všechny případné mouchy. Zápasy se budou odehrávat pouze v Blizzard aréně v Los Angeles a celá soutěž bude výrazně zkrácena.

Blizzard má sice s OWL veliké plány, ale jestli se je podaří naplnit, ukáže jen čas. Klíčové bude rozšířit soupisku týmů a především oslovit širokou veřejnost, nejen dosavadní fanoušky hry. Těch je sice už dnes takřka 21 milionů, ale i to je pro celosvětovou soutěž pořád málo.

Tak co, těšíte se už?