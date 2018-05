V Overwatchi se brzy objeví nová mapa, další hrdina je na cestě

Jeff Kaplan, ředitel týmové akce Overwatch, se v nejnovějším videu ohlédl za uplynulým rokem a naznačil, na co se mohou hráči letos těšit. Kromě ligy to je nová mapa Blizzard World, která vyjde „velmi brzy“. Obsahovat bude nové gameplay prvky, ale také řadu easter eggů. Tým aktuálně interně testuje v pořadí již 27. hrdinu, prozatím bez předběžného data vydání. Víme také, že to nebude poslední hrdina.