Lidé se smějí hořícím postavám v Overwatchi. Vydávají zvuky jak při souloži

Trpaslík Torbjörn ze hry Overwatch dostal novou speciální schopnost, která mu umožňuje střílet po nepřátelích žhavou lávu. Na tom by asi nebylo nic až tak zvláštního, vývojáři totiž schopnosti všech postav balancují neustále. Tentokrát se však pravidelné aktualizaci dostalo nebývalé pozornosti.



Torbjörn ze hry Overwatch teď bude jistě jednou z nejoblíbenějších postav.

Aby totiž nová schopnost ve hře působila co nejpřirozeněji, připravili si v Blizzardu pro každou z ostatních hratelných postav nové zvuky, které se přehrají, když je postava Torbjörnovým „lávometem“ zasažena. Pokud byste však čekali bolestné úpění či srdcervoucí křik, byli byste těžce na omylu. Ono to totiž spíše zní, jako že je kontakt s žhavou hmotou docela příjemná věc. Ba přímo sexuálně vzrušující. Snad jen chudáka Lucia to opravdu bolí, ale zvuky ostatních naznačují, že s tím, co jim zrovna někdo dělá, by rozhodně neměl přestávat.

Pokud zrovna nejste v práci, můžete si v níže uvedeném videu poslechnout ukázky. Pokud v práci jste, buďte rádi, že vůbec můžete koukat na Bonusweb a neprovokujte kolegy zvuky, za které by se nestydělo lecjaké porno. Nechte si to na doma.