RECENZE: Pac-Man Championship Edition 2 Plus je hodně cool vzkříšení klasiky

Nejeden hráč by řekl, že Pac-Man se dnes objevuje už pouze v kompilacích retro videoher a v trapných filmech s Adamem Sandlerem. Není tomu tak. Žlutá koule má stále hlad. A to pořádný. Po dvou letech se vrací vysokooktanový díl Pac-Man Championship Edition 2 ve vylepšené verzi Plus na hybridní konzoli Nintendo Switch. Její velkou novinkou je režim dvou hráčů.

Pac-Man Championship Edition 2 Plus Pac-Man Championship Edition 2 Plus

Pac-Man Championship Edition 2 Plus se hraje i nehraje jako klasický Pac-man. Tedy přesněji řečeno hraje, ale má upravená pravidla. Hra vás postaví před sérii klasických bludišť, v nichž musíte vyžrat co nejvíce kuliček, poté zblajznout über kuličku, po níž můžete pojídat duchy nebo super ovoce, které vás pošle do další úrovně. Občas také splníte nějaký úkol. Duchové Blinky, Pinky, Inky a Clyde hlásí návrat.

Duchové jsou zpět

Nejsou ale tak nebezpeční jako v klasickém Pac-Manovi. Dokonce do nich můžete třikrát vrazit a nic se vám nestane. Dříve by to znamenalo rovnou smrt. Teď po vás duchové půjdou až po onom třetím žďuchnutí. Teprve pak je kontakt s nimi smrtící. Nejsou ale jedinými duchy ve hře. Spousta spících strašidel čeká, až se kolem nich budete kutálet a vzbudíte je. V tomto případě se rázem spojí s většími duchy a vytvoří hada.

Bossové Většina hráčů by je zde nečekala, ale je tomu tak. V Pac-Man Championship Edition 2 Plus si dáte dostaveníčko i s bossy. Ne ale, že na ně hned hupsnete. Takhle to ve hře nefunguje. Nejdříve musíte vyjíst všechny kuličky a pak spolknout master kuličku, abyste na bosse, který není nikým jiným než přerostlým duchem, mohli konečně zaútočit. Pak po něm hopsejte klidně jako smyslů zbavení.

Ten po vás pak půjde jako slepice po flusu. Naštěstí je tu super kulička, po jejímž pozření si z hada duchů můžete udělat svačinku. Herní dění se s každým vyžraným bludištěm neustále zrychluje. Po pár minutách hraní budete potřebovat reflexy pilota vznášedla z WipEoutu, abyste stíhali. Hraní pak obzvláštňují skokánky a bomby, se kterými odpálíte duchy do věčných lovišť a sebe do vzduchu.

Krása na pohled i na poslech

Vizuálně vypadá Pac-Man Championship Edition 2 Plus hodně dobře. Neonové barvy hře sednou a lahodí očím. Na pohled je hra prostě pěkná. Obzvlášť když se přesunujete z jednoho bludiště do dalšího nebo pojídáte posledního hada. Kamera se při těchto scénách přepíná do 3D pohledu a Pac-Man vypadá hned o poznání více k světu. Soundtrack je pak svou kvalitou ještě o třídu výš než grafika.

Pac-Man Championship Edition 2 Plus

Při hraní uslyšíte mnoho skvělých tracků videoherního a elektronického ražení. Ať už půjde o stylové samplování 8bitového pípání Galagy nebo trance, veškerá hudba ve hře je prostě extratřída. V kombinaci s působivým a gradujícím vizuálem jde o audiovizuální jízdu, při níž jsme si neodpustili pár tanečních kreací. Skoro jako bychom byli na party v klubu. Hra přitom běží plynule v doku, handheldu i režimu tabletop. Zpomalení jsou výjimečná.

Ve dvou se to lépe waka waka

Plus verze hry pro Switch má navíc kooperativní režim, v němž buďto spolupracují dva hráči, nebo jeden společně s počítačem ovládaným Pac-Manem. Princip hraní je stejný s tím rozdílem, že oba Pac-Mani se musí po splnění bludiště srazit tlamami, ve kterých drží ovoce, aby se dostali dál. Likvidace hadů se pak provádí zábavně – Duo Pac-Manů ho musí pozřít z obou stran.

Pac-Man Championship Edition 2 Plus Pac-Man Championship Edition 2 Plus

Mnoho hráčů by si určitě řeklo, že Pac-Man není zrovna dvakrát hra, která potřebuje multiplayer, jenž předen zavání tím, že bude přítomný jenom do počtu. A ono ejhle, kooperace pro dva je naprosto libová a vtahující. Pokud hledáte fajn party hru pro dva, Pac-Man Championship Edition 2 Plus jí rozhodně je. Zábavnost se ve hře počtem hráčů vážně násobí.

Dámy a pánové, Pac-Man Championship Edition 2 Plus je pro nás hodně příjemným překvapením. Po mnoho odehraných hodinách se sice může dostavit stereotyp, ale jinak jde o povedenou a ultra rychlou hříčku, která se může stát snadno návyková. Propadnout jí totiž není žádný problém. Po tomto nečekaném herním zážitku se těšíme, až se zase jednou s Pac-Manem za pár let setkáme.