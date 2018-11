Wargaming chystá diablovku Pagan, vyjde příští rok

K očekávanému oznámení Diabla 4 sice ještě nějaký ten pátek určitě nedojde, ale příznivci izometrických akčních RPG rozhodně nemusí smutnit, že nebudou mít co hrát. Svojí diablovku totiž chce mít i vydavatelství Wargaming (například World of Tanks), a tak pro ně srbské studio Mad Head připravuje hru Pagan.

Základem hratelnosti bude samozřejmě likvidace nekonečných zástupů různorodých nepřátel, tentokrát silně inspirovaných předkřesťanskou mytologií. Chybět nebude ani sbírání nepřeberného množství lootu a procedurálně generované prostředí.

Ze samotné hry jsme bohužel zatím neviděli nic, k dispozici je jen pěkný trailer a několik obrázků napovídajících, že grafika bude do velké míry komiksově stylizovaná. Pagan vyjde někdy v průběhu příštího roku a to podle všeho pouze na PC. Již nyní se však můžete hlásit do veřejné bety.