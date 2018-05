Free 2 play týmová střílečka Paladins opustí 8. května předběžný přístup a láká nové hráče. Až do 7. května totiž budou zpřístupněni všichni hrdinové a ti, kteří se zúčastnili bety, získají po přihlášení v období od 8. do 31. května jako dárek 200 krystalů. Hra je k dispozici na PC, PlayStation 4 a Xbox One.