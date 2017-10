Autor Oculus Riftu chce robotickou ruku pro porno ve virtuální realitě

Palmer Luckey je nejen mladistvý génius, který dokázal díky svým brýlím Oculus Rift celý svět nadchnout pro virtuální realitu, ale také velice svérázná postavička.

Palmer Luckey sice vystoupil oblečený v bikinách a paruce, jinak však jeho příspěvky rozhodně dávaly smysl.

Jeho finanční podpora prezidentské kampaně Donalda Trumpa mu mezi veřejností příliš popularity nezískala a má se za to, že zapříčinila i jeho konec ve společnosti Facebook. Ta totiž celý projekt Oculus Rift v březnu roku 2014 koupila za 3 miliardy dolarů.

Luckeyho, jakožto jednoho z nejbohatších lidí na světě, to však příliš trápit nemusí a na virtuální realitu rozhodně nezanevřel. Obrovský potenciál teď vidí především v porno průmyslu, který je podle něj velikými VR společnostmi z marketingových důvodů spíše zanedbáván. Svou vizi tohoto oboru naznačil ve zvláštním diskusním panelu nazvaném AVRS HentaiVR Pool Party with Palmer, na jehož celý záznam se můžete podívat tady. Luckey byl sice v průběhu diskuse z nějakého zvláštního důvodu oblečen do dvoudílných ženských bikin a na hlavě měl stříbrnou paruku, to však nijak nesnížilo význam jeho slov. Tento teprve pětadvacetiletý mladík rozhodně ví, o čem mluví.

Nedostatečné ovládání je v tuto chvíli jednou z největších slabin virtuální reality.

Tzv. průmysl pro dospělé generuje obrovské zisky a má tu moc protlačit mezi obyčejné lidi i novou technologii. Jen si vzpomeňte na VHS nebo Blu-Ray. Firmy podnikající v tomto prostředí samozřejmě VR zkoumají a experimentují s ním, podle Luckeyho by to ale chtělo, aby se do tohoto odvětví pustily i společnosti, které se snaží prodávat VR především mainstreamovému publiku. Těmi největšími jsou v tuto chvíli Oculus Rift a Valve s jejich helmou HTC Vive.

Mladý miliardář v debatě zavzpomínal na vlastní kickstarterovou kampaň, kdy za 10 000 dolarů (cca 220 000 korun) nabízel zájemcům návštěvu v kancelářích Oculus Riftu. Jeden z lidí, kteří tuto obrovskou částku zaplatili, pracoval v porno průmyslu a Luckeymu se prý svěřil, že má tolik peněz, že ani neví, co s nimi, a že virtuální realita ho prostě zajímá sama o sobě. „Náš úkol je přesvědčit všechny v tomhle průmyslu, aby přemýšleli stejně,“ domnívá se Luckey. V tuto chvíli je nabídka hodně slabá, producenti s novým formátem neumějí pracovat a drtivá většina obsahu je vytvářena podle „starých pravidel“, která pro nové technologie nejsou příliš vhodná. Více si ostatně přečtěte v našem tematickém článku.

Robot vám už dnes i nadepíše dopis a hodí jej do schránky. Proč by nemohl posloužit i jinak?

A jak by podle něj spojení virtuální reality a porna mělo vypadat? Klíčem je hmatová odezva, kterou mohou obstarat například robotické ruce. „Takové, jaké se dnes používají třeba při výrobě aut,“ rozvádí myšlenku dále. Je to sice drahé, ale technologie je už teď na takové úrovni, že by z toho něco opravdu mohlo být.

Uvidíme, jestli šlo o pouhé nastřelení první myšlenky, anebo se Luckey do historie zapíše ještě výrazněji. Kromě byznysu s virtuálním sexem se totiž zajímá i o bezpečnostní technologie, které by prý mohly v budoucnosti pomáhat chránit americké hranice.