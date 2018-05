Nově oznámené tahové strategie potěší milovníky historie i sci-fi

Tím nejdůležitějším je oznámení dvou nových titulů. Prvním je historický kousek Imperator: Rome, který je zasazený do časů budování římské říše. Hratelností bude připomínat klasické hardcore strategie od Paradoxů a hráče se spíše než vizuálním pozlátkem bude snažit uchvátit mnoha strategickými možnostmi. Těšit se můžete na politikaření, obchodování, ale samozřejmě i válčení. Povede se vám vybudovat stejně gigantické impérium jako za časů císaře Traiana? A udržet jej poté vcelku i navzdory nájezdům barbarů?



Zatímco Imperator: Rome míří především na fanoušky historie, v druhé oznámené hře mohli autoři zcela popustit uzdy fantasie. Planetfall je sci-fi odbočkou dosud třídílné fantasy série Age of Wonders, jejíž poslední díl (naše recenze) posbíral řadu ocenění. Navzdory odlišnému zasazení bude hra sázet na stejné trumfy jako minule, přičemž tím hlavním má být především bohatá příběhová kampaň. Obě hry by měly vyjít ještě letos.

Nemusíte se však bát, že by v Paradoxu vrhli všechny síly do vývoje nových značek a na ty staré zapomněli. Je to přesně naopak a řada stávajících her se brzy dočká nových přídavků (DLC).

U Crusader Kings 2 to bude na náboženství zaměřené Holy Fury, Hearts of Iron 4 díky Man the Guns rozšíří námořní bitvy a Europa Universalis 4 se v DLC Dharma rozroste o podrobněji zpracovaný indický poloostrov. Přesná data jejich vydání neznáme, prodávat se budou za 15 eur (cca 300 Kč).

A to stále není od Paradoxů vše. Firma chystá i deskové verze svých nejznámějších titulů. Crusader Kings, Cities: Skylines, Europa Universalis a Hearts of Iron si tak budete moci zahrát i ve hmatatelné podobě.

Ještě chvíli to bude trvat, protože všechny nejprve musí projít crowdfundingovými kampaněmi. Že by se potřebné finance nepodařilo vybrat, se obávat nemusíte. Třeba deskovka Crusader Kings za pouhé tři dny nasbírala více než trojnásobek požadovaných 50 000 dolarů (cca milion Kč).