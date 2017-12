Steam zamořují laciné kopie nejpopulárnější hry letošní roku

Mnoho už jsme toho letos napsali o fenomenálním úspěchu hry Playerunknowns Battlegrounds, které se už od letošního března prodalo nějakých 20 milionů kopií. Hráči jsou šťastní, vydavatelé hry z firmy Bluehole jsou ještě šťastnější. Jediný, kdo z masivního úspěchu hry nemá radost, jsou herní novináři.

Tímhle obrázkem se prosím na Steamu prezentuje hra PLAYERUNKN4WN: Zombie.

Pomiňme fakt, že psát každý týden o dalším překonaném rekordu už je trochu otrava, ten hlavní problém vězí v samotném názvu hry.



Ne, opravdu, zkuste si někdy rychle napsat Playerunknown’s Battleground a neudělat chybu, to prostě nejde. Natož napsat nějaký úderný titulek, když vám samotný název hry zabere polovinu z počtu povolených znaků a zkratka PUBG se u nás příliš neuchytila.

PLAYERUNKN1WN: Friendly Fire také nevypadá úplně lákavě, že?

Těžko zapamatovatelného názvu hry se pak zneužívají i někteří vykukové, kteří se snaží prodávat své amatérské výtvory pod různými obdobami slova „unknown“. Tituly jako PLAYERUNKN1WN: Friendly Fire, BATTLE PIXEL’S SURVIVAL, PLAYERUNKN4WN: Zombie či třeba Gamers Unknown Survival mají kromě krkolomného názvu společnou jen jednu věc: Jsou naprosto příšerné. Šance, že by si je někdo soudný spletl s největším hitem letošního roku je mizivá, ale dokonale to ukazuje nelichotivou situaci, ve které se dnes Steam nachází.



Kdo je PlayerUnknown? Navzdory tajemně znějící přezdívce není jméno autory hry neznámé. Je jím Brandan Greene, který už se v herní komunitě pohybuje opravdu dlouho. Poprvé o sobě dal vědět v souvislosti s módem Battle Royale do českého vojenského simulátoru Arma 2. Inspirací mu byla stenojmená japonská kniha (později zfilmovaná) v níž se na opuštěném ostrově navzájem snaží zabít skupina studentů, přičemž může přežít jen jeden. Greene později tento mód portoval i do třetího dílu Army, poté samostatné hry H1Z1 aby nakonec skončil u Bluenote. A dál už ten příběh zná celý herní svět... Brendan Greene, autor hry PlayerUnknown’s Battlegrounds

Tohle kotě je ze hry Gamers Unknown Survival.

Stačí zaplatit poplatek sto dolarů (cca 2 500 Kč) a na nejpopulárnějším digitálním obchodu s videohrami můžete vydat prakticky co chcete. Výsledkem je situace, kdy je digitální obchod doslova zaplevelen nehratelným odpadem, v němž se ani nedá rozumně vyhledávat. Jasně, pokud jdete na jisto, tak není problém se ke kýžené hře rychle proklikat. Pokud však chcete objevovat, pravděpodobně skončíte jen u nějakého sotva fungujícího paskvilu.

Ostatně není to tak dávno, co jsem investoval 4 eura do slibovaného „politicky nekorektního“ titulu Deep Dark Fantasy. Za ty peníze jsem dostal zhruba patnáctiminutovou textovku bez děje a pointy, a místo tématu na originální článek jen spoustu otazníků od přátel, kterým Steam ukázal, čím se teď po večerech bavím.

Ze všech zmíněných her vypadá nejlépe BATTLE PIXEL'S SURVIVAL. Má totiž motorovou pilu.

Ale zpátky k hlavnímu tématu. Amatérské projekty vytvořené na koleni firmě Bluehole nemusí dělat o moc větší vrásky než oděvním firmám napodobeniny značek Abidas či Nake.

Opravdová konkurence jim však už pomalu vyrůstá. Kromě staršího módu do Army 3 a H1Z1, na nichž ostatně spolupracoval samotný Playerunknown (viz infobox), už režim Battle Royale můžeme najít například v Grand Theft Autu, Ark, Rust a mnoha dalších velikých hrách. Zatím největší úspěch zažívá Fortnite od Epic Games, který až na odlehčenou stylizaci připomíná Playerbattle unknow… prostě PUBG až tak moc, že hrozil i soudní proces (psali jsme tady). Z toho nakonec sešlo, ale i tak se Greene v nedávném rozhovoru pro BBC vyjádřil, že ho mrzí fakt, že se ostatní studia nesnaží přinést vlastní myšlenky, ale pouze jej kopírují.