Nikdo ji ještě nehrál, ale už autorům vynáší 100 tisíc dolarů měsíčně

V dnešní zrychlené době vydělávají některé hry obrovské peníze ještě dlouho předtím, než jsou oficiálně hotové. Díky režimu předběžného přístupu (early access) dokázali nedočkaví fanoušci udělat z her jako DayZ, PlayerUnknown’s Battlegrounds nebo Minecraft komerční hity, přestože byly ještě prolezlé chybami a trpěly nedostatkem obsahu.



Jenže v těchto případech lidé za své peníze dostali alespoň hratelný prototyp. To vývojáři ze Snapshot Games vydělávají na chystané strategii Phoenix Point (naše preview) spoustu peněz, aniž by lidem dali něco rovnou do ruky. Nedočkaví hráči autorům sypou peníze jen na základě prezentovaných videí a obrázků.

Přesto se o své peníze bát nemusí. Jméno Juliana Gollopa, autora kultovního X-COMu, který se na hře podílí, působí jako dostatečná záruka kvality. V rozhovoru pro server GameIndustry uvedl zakladatel studia David Kay, že po úspěšné komunitní kampani na portálu Fig (požadovali 500 tisíc dolarů, získali 766 tisíc) teď Snapshot Games vydělávají průměrně 100 tisíc dolarů (cca 2 miliony korun) měsíčně na předobjednávkách.

Hra se přitom oproti AAA titulům prodává za sníženou cenu 25 dolarů (cca 500 korun). Cena nejdražších edicí se vyšplhala až na 250 dolarů. Tak snad nebudou kupující nakonec zklamaní.

Phoenix Point kombinuje globální strategie na mapě celého světa a drobné taktické šarvátky, v nichž každému členovi vaší jednotky zadáváte pokyny zvlášť. Nesmí chybět prvky z her na hrdiny a vylepšování vašich svěřenců, stejně jako výzkum nových technologií. Prostě X-COM jako vyšitý.