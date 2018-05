Pillars of Eternity 2: Deadfire se o měsíc opozdí

Netrpělivě očekávané RPG Pillars of Eternity 2: Deadfire mělo vyjít již 3. dubna, nakonec se však autoři rozhodli ho o měsíc odložit. Nové datum vydání je úterý 8. května. Berte to z té lepší stránky, alespoň máte dost času dokončit Kingdom Come: Deilverance a Final Fantasy XV.

VIDEO: V Pillars of Eternity 2 budou významné i lodě Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu