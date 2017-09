Virtuální realita v 8K rozlišení? Helma od Pimaxu boduje na Kickstarteru

Virtuální realita je mezi námi nějaký ten pátek a byť už si v ní můžeme vychutnat řadu zážitků, stále to tak nějak není ono. Ani Oculus Rift, ani HTC VIVE ani PS VR nedokážou nabídnout ten správný zážitek bez kompromisů.

Pimax: The World's First 8K VR Headset

Svojí příležitost proto vycítila firma Pimax a aktuálně žádá na Kickstarteru o peníze na vývoj první 8K přilby pro virtuální realitu. A žádá více než úspěšně, protože za pouhé tři dny od spuštění kampaně má nasbíráno více než čtyřnásobek původně požadovaných 200 tisíc dolarů (cca 4 a půl milionu korun). A to do konce kampaně stále zbývá více než 40 dnů.

A co že helma pro virtuální realitu v ceně minimálně 500 dolarů (10 500 Kč) bude umět? Tím marketingově nejlépe znějícím tahákem je magická zkratka 8K, což ve výsledku znamená, že pro každé oko se bude generovat obraz v rozlišení 4K. To bude nejen znamenat daleko ostřejší obraz, než jsme zvyklí, ale také širší zorné pole.



Kdo prý jednou Pimax vyzkoušel, tomu už všechny ostatní helmy připadají, jakoby se díval jen úzkým průzorem. Dobrou zprávou je, že Pimax nechce rozjíždět další vlastní ekosystém, ale své vývojářské nástroje poskytuje zdarma a cílí na kompatibilitu s již existujícími zařízeními a to včetně ovládacích prvků. Ostatně jeho řešení 4K helmy již nějakou dobu sklízí chválu a Pimax intenzivně spolupracuje s těmi největšími jmény, jako je nVidia, Disney, BMW, Valve a další.

Zní to krásně, ale je potřeba se na věc podívat i střízlivým pohledem. I kdyby se Pimaxu takové zařízení podařilo uvést do běžné distribuce ještě letos, žádných úchvatných scenérií z propagačního videa se díky ní stejně jen tak nedočkáme. I „běžná“ virtuální realita je hardwarově ohromně náročná. Že by slušný obraz dokázal nějaký stroj generovat v rozlišení dvakrát 3840 x 2160, a to ještě v minimálních 90 snímcích na vteřinu pro virtuální realitu nezbytných, je prakticky nereálné.

Ale vypadá to pěkně, že?