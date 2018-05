Planeta opic vyjde i jako hra pro virtuální realitu

Pod názvem Crisis on the Planet of the Apes vyjde na PS VR, Oculus Rift a HTC VIVE akční adventura ze světa kultovní filmové série Planeta opic. Děj hry se odehrává pět let po vypuknutí chřipky, která prakticky vyhubila lidskou populaci. Cílem autorů je nabídnout filmový zážitek, což by díky virtuální realitě mohlo zafungovat.