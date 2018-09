TÉMA: Platinum Games? Japonští mistři akce s nezaměnitelným rukopisem

Studio Platinum Games vzniklo v roce 2007 a jádro týmu tvořené špičkovými vývojáři dávalo od počátku tušit, že vysoká očekávání jsou zcela na místě. Trojice klíčových zakladatelů čítala vývojářská esa jako Shinji Mikami a Hideki Kamiya, které doplňoval zkušený producent Atsushi Inaba. Skupina za sebou měla velmi bohaté zkušenosti získané při tvorbě celé řady hitů z portfolia japonského vydavatelství Capcom.

Vývojáři z Platinum Games v minulosti pracovali na hrách jako Okami, Devil May Cry i Resident Evil.

Tři veteráni a specifický rukopis

Mezi nejúspěšnější počiny dvojice Mikami a Kamiya se řadí veleúspěšná série Resident Evil. Zatímco Mikami je považován za jejího stvořitele a hlavního vývojáře prvního a čtvrtého dílu, Kamiya zastával stejnou pozici při vývoji neméně zdařilé dvojky. Skutečným Kamiyovým dítětem se však stala až démonická akce Devil May Cry, jejíž první díl původně vznikal jako další hra ze série Resident Evil.

Kromě toho Kamiya šéfoval vývoji animované akce Viewtiful Joe, a především půvabnému dobrodružství s nadčasovou grafikou s názvem Okami. Atsushi Inaba při vývoji těchto her zastával roli producenta, stejně jako v případě komické hardcore mlátičky od Mikamiho s názvem God Hand.



Nikoho asi nepřekvapí, že hry od Platinum Games v mnohém na předchozí práci mistrů navazovaly. Typizovaní američtí akční hrdinové a hrdinky s dokonalými těly, nemístná melodramatičnost, úmyslně přepálený patos a frajerské hlášky na každém kroku se ve hrách od „platiňáků“ snoubí s ďábelsky rychlou akcí, při níž postavy ve zpomalených záběrech tančí mezi salvami ze samopalů, odkopávají kusy létající architektury a laškovně přitom mrkají do kamery.

Ve hrách od Platinum Games občas narazíte na dost svérázné postavy.

Na jejich hry lze nahlížet jako na parodie amerických akčních filmů, v nichž ovšem tentokrát ovládáte hlavní postavu a bavíte se tím, jací že to jste frajeři. Na rozdíl od čím dál korektnější západní produkce se humoru a sexuálních narážek v Platinum Games rozhodně nebojí a příběhy jejich her se vyplatí nebrat příliš vážně. Výjimku představuje loňský NieR: Automata, který se díky svérázné osobě vývojáře Yoko Tara od ostatních her z dílny japonského studia o poznání liší.



VIDEO: V Japonsku zakázaná propagace hry NieR:Automata

Na druhou stranu co se týče hratelnosti, soustředí se Platinum Games na kratší, o to však intenzivnější zážitky pro jednoho hráče. Atsushi Inaba o tvůrčí filozofii svého týmu doslova prohlásil: „Pokud bych měl popsat jednu věc, která dělá hry od Platinum Games výjimečné, muselo by to být, že vždycky, když přijdeme s nějakou designovou herní myšlenkou, je založena na něčem novém. Není to kopírování trendu, který někde vidíme a pak k tomu přidáme něco vlastního, což dnes vidíte dělat spoustu vývojářů.“

Hlavní hrdina s hlasem Bendera a motorovou pilou místo ruky - to je MadWorld.

Šílený svět a sexy čarodějka – MadWorld a Bayonetta

Chuť přinášet unikátní odvážné vize demonstrovali vývojáři z Platinum Games již svou první hrou. MadWorld vyšel v roce 2009 pouze na Nintendu Wii a přes jeho mizerné prodeje jej pravidelně můžeme nalézt v žebříčcích nejlepších her vydaných na tuto platformu. Černobílou grafiku doplňovala rudá barva krve, která tu za zvuků hiphopové hudby stříkala na každém kroku. MadWorld byl brutální mlátičkou, v níž hlavní hrdina s motorovou pilou místo ruky a hlasem Bendera z Futuramy kosil všechno, co mu pod jeho netradiční protézu přišlo. MadWord byl vzhledem k extrémní míře násilí v mnohých zemích zakázán.



Hra byla žánrově i nadsázkou přirovnávána ke zmiňované capcomácké akci God Hand. Její silná grafická stylizace zase dala vzpomenout na hry jako Okami a Viewtiful Joe. Zasazení MadWorldu do Spojených států a ansámbl postav, jejichž přepálená typizace ve stylu těch nejstupidnějších akčních filmů vyloženě bila do očí, se stala pro hry od Platinum Games typická. V prodejích bohužel MadWorld vyhořel, a vydavatelství Sega se proto rozhodlo, že další hru orientovanou na dospělé publikum už pro rodinnou konzoli od Nintenda raději nevydá.

První Bayonetta znamenala pro Platinum Games průlom, který studio potřebovalo.

Naštěstí nešlo o jediný titul, který v roce 2009 pro Segu v Platinum Games připravili. Kromě MadWorldu dorazilo na pulty i taktické RPG Infinite Space pro Nintendo DS. Tím hlavním impulsem pro nové studio se však stala Bayonetta, díky níž si firma vydobyla celosvětové renomé. Vývoj řídil otec série Devil May Cry Hideki Kamiya a podobnost se svým starším bratříčkem se u této novinky rozhodně nezapřela. Bělovlasého rebela Danteho nahradila sexy čarodějnice s brýlemi a vášní pro lízátka.



Soubojový systém a velkolepé bitvy s ohromnými bossy ušly od dob DMC ohromný kus cesty, ale na druhou stranu si první Bayonetta podržela vysokou obtížnost, kterou překvapila řadu nepřipravených hráčů. Mělo to jen jeden háček. Verze hry pro PlayStation 3 byla tragická. Rozhodnutí svěřit vývoj této verze externímu studiu označil Inaba v rozhovoru pro magazín Edge za nejhorší selhání Platinum Games.

Bayonetta 2 představuje v žánru akčních her zaměřených na soubojové systémy i po letech špičku.

Mnohem snazší druhý díl dokázal už tak výtečnou jedničku ještě překonat a tato úžasně působivá akce tak dodnes představuje špičku žánru. Jelikož byl však titul vyvíjen s podporou Nintenda, jinde než na Wii U nebo na Switchi si ho nezahrajete. Kamiya, který kormidlo vývoje druhého dílu přenechal kolegovi Yusuke Hashimotovi, v rozhovorech několikrát vyjádřil nad rozezlenými reakcemi fanoušků pochopení a zklamání zároveň. Podle jeho slov Nintendo značku zachránilo a bez jeho účasti by se pokračování uskutečnit nemohlo.



Byl to zajímavý paradox. Ačkoliv se zpočátku zdálo, že Nintendo si s podobnými hrami příliš nerozumí, stalo se právě toto vydavatelství pro Platinum Games klíčkovým partnerem na řadu let dopředu.

Vanquish si vzal na starosti tvůrce Resident Evilu Shinji Mikami.

Legendy u kormidla – Vanquish, Metal Gear Rising a Wonderful 101

S japonskými herními distributory si Platinum Games každopádně rozumí. Rok po vydání první Bayonetty spatřila světlo světa střílečka Vanquish, jejíž vývoj si vzal na starosti Kamiyův dlouholetý kolega Shinji Mikami. Příběh o invazi ruských kyborgů do Ameriky asi nepotřebuje další komentář. Hra byla chválena především pro neotřelé pohybové schopnosti, kterými vybavila zdánlivě nepřemožitelného hlavního hrdinu. Byla to první a zároveň poslední hra, jejíž vývoj pro Platinum Games Mikami řídil. Slavný otec série Resident Evil v té době založil studio Tango Gameworks, které později pro Bethesdu vytvořilo dva díly výborného horroru Evil Within.



První zaškobrtnutí Platinum Games přišlo v roce 2012 s akcí Anarchy Reigns. Akční mlátičku potopil stereotyp, nezajímavý design a nedotažený multiplayer, do něhož studio zabrousilo vůbec poprvé od dob Infinite Space.

Na Metal Gear Rising studio spolupracovalo s Hideem Kojimou.

V Platinum Games se však dokázali oklepat velmi rychle. Firmu oslovila vývojářská legenda Hideo Kojima, jehož tým se potýkal s vleklými potížemi při vývoji vedlejšího projektu značky Metal Gear s Raidenem v hlavní roli. Kojimovo studio si vzalo na starosti příběh a režii filmečků, tým v Platinum pod vedením Kenjiho Saita dostal na starost zbytek. „MGR by nikdy nevyšla, pokud bychom na ni byli sami, a také si nemyslím, že by ji v Platinum Games zvládli bez pomoci. Proto se domnívám, že slovo „spolupráce“ není dostatečně výstižné. Byl to úplně nový styl vývoje.“ tvrdil tehdy Kojima.



V roce 2013 vydaná Metal Gear Rising: Revengeance se u kritiky setkala s úspěchem navzdory tomu, že hráči, kteří nade vše nenávidí quick time eventy, při hraní vztekem omdlévali. Podobně jako první Bayonnetta nepatřil Rising k jednoduchým hrám, a souboje s bossy se tak leckdy protáhly. Kromě pořádné dávky našlápnuté akce a stylovosti nabídla hra i fantastický rockový soundtrack, který dokáže zaujmout i sám o sobě.

Ve stejný rok jako Rising spatřil světlo světa i další exkluzivní projekt pro Nintendo Wii U s názvem Wonderful 101. Unikátní superhrdinovská týmovka se opět zařadila k nejlepším hrám dostupným pro tuto platformu. I v jejím případě se sice jednalo o veskrze akční titul, ale tentokrát s výraznými strategickými prvky. Není divu, že hra dnes patří mezi horké kandidáty na port pro Nintendo Switch.



Do vývoje Wonderful 101 samozřejmě mohlo mluvit i Nintendo, což se na výsledné podobě hry projevilo. Vedoucí vývoje Hideki Kamiya se v rozhovoru pro server NinetdoLife svěřil, že původní vize byla o něco temnější a grafický styl se podobal spíše hře Viewtiful Joe. Připomeňme, že temnější odstíny grafiky jsou patrné také u první, multiplatformní Bayonetty, ale druhý díl je o poznání barevnější.

Scalebound měl být výstavní exkluzivitou Xboxu, Microsoft projekt nakonec zrušil.

Doba temna a obrození – licence pro Activision, Scalebound a NieR: Automata

Rok 2014 přinesl sice vydání druhé Bayonetty, ale studiu zároveň nastaly smutné časy. Těžko říct, jestli za to mohla spolupráce s vydavatelstvím Activision, tvorba her na základě licence, nebo méně známé osobnosti kormidlující jejich vývoj. Studio se s těmito novými projekty opět přiklonilo k animovanému stylu grafiky.



Pohledná a svižná akce Transformers: Devastation, již si vzal na starost vývojem Metal Gear Risingu prověřený Kenji Saito, se dočkala ještě převážně pozitivních ohlasů. Hra povedený Rising v mnohém připomínala. Co do kvality to byl nejlepší výsledek spolupráce Platinum Games a Activisionu, neboť ostatní dva tituly, Legend of Korra a Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants in Manhattan, kritika bez milosti strhala.

VIDEO: Scalebound

Zároveň také Platinum Games pomáhali Nintendu s vývojem dlouho očekávané vesmírné akce Star Fox Zero pro Nintendo Wii U. Bohužel ani tato hra se nedočkala vlídného přijetí, byť část fanoušků si její přednosti pochvalovala. A když byla začátkem roku zrušena nadějná xboxová exkluzivita Scalebound, vypadalo to s borci z Platinum Games už hodně špatně.

Spolupráce s Yoko Tarem přinesla ovoce v podobě emocionálního hitu jménem NieR: Automata.

Jejich triumfální comeback přišel jen o pár měsíců později. NieR: Automata, vyvíjený ve spolupráci s vydavatelstvím Square Enix a svérázným herním vývojářem Yoko Tarem, nabídl kromě „platiňácké akce“ i mimořádně působivý příběh a jeden z nejlepších herních soundtracků všech dob. Oproti ostatním hrám od Platinum Games šlo o titul zasazený do otevřeného světa. Unikátní forma vyprávění vyžadovala alespoň tři průchody hrou, aby hráč příběh dokončil.

VIDEO: NieR: Automata

Odvážný risk se vyplatil. NieR se dočkal jak nadšených recenzí a řady ocenění, tak především vysokých prodejních výsledků. Dodnes se prodalo přes tři miliony kopií, což je suverénně nejlepší dosavadní výsledek studia. Tým orientovaný na kratší hry pro jednoho hráče to potřeboval jako sůl, a Kamiya se proto nechal slyšet, že Yoko Taro Platinum Games v podstatě zachránil.

Pohled do budoucna – Bayonetta 3, Babylon’s Fall i mobilní tituly

Budoucnost Platinum Games tak vypadá opět slibně a zatím se zdá, že vývojáři budou ve spolupráci s japonskými distributory pokračovat i nadále. Třetí Bayonnetta se právem řadí k nejočekávanějším hrám pro Nintendo Switch a záhadný Babylon’s Fall pro Square Enix může příští rok výrazně překvapit. Je také velmi pravděpodobné, že v budoucnu studio opět spojí síly s Yoko Tarem při tvorbě dalšího NieRu, byť oficiálně se zatím nic neví.

Poslední oznámený titul potěší především fanoušky animovaných RPG jako Dragon Quest a Ni No Kuni. Hra s krkolomným názvem Granblue Fantasy Project Re:Link totiž vypadá podobně, ale z publikovaných videí je patrné, že si soubojový systém zachovává rychlost a akci, kterou je studio pověstné.

V Platinum Games si však evidentně uvědomují, že jejich specifický styl, filozofie a zaměření na hry pro jednoho hráče nikdy neosloví mainstream, a svoji budoucnost se tak zároveň pokusí zajistit i pomocí tvorby her pro mobilní zařízení.

World of Demons vypadá na poměry mobilních her výtečně, inspirace krásnou Okami se nezapře.

K pohodlnému fungování jim tak má pomoci velmi pěkně vypadající hra World of Demons, která stylizací a tematikou japonského folklóru připomene již zmiňovaný titul Okami. Další připravovanou mobilní hrou měla být RPG strategie Lost Order, po níž se však slehla zem a není vůbec jisté, kdy a zda někdy vyjde.



Největším potenciálem pro studio však zůstávají talentovaní vývojáři. Nad fungující rovnoprávností uvnitř týmu se v rozhovorech podivovali Hideo Kojima i Yoko Taro. A při pohledu na práci studia to vypadá, že když se tato otevřenost nápadům skloubí s vizí a dohledem některé z vývojářských legend, bývají výsledkem ty nejlepší hry.