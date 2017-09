Další soud na obzoru? Fortnite prý kopíruje Playerunknown’s Battlegrounds

Letošní úspěch Playerunknown’s Battlegrounds (PUBG) je tak masivní, že není divu, že se ho mnozí snaží napodobit. Ostatně ani samotné PUBG nevzniklo na zelené louce a jeho autor celý koncept režimu Battle Royale už předtím úspěšně použil ve hrách Arma 3 a H1Z1 (více viz náš článek).

Na úspěchu PlayerUnknown's Battlegrounds by se chtěl přiživit každý.

O vlastní variaci na toto téma teď jistě uvažuje mnoho studií a dá se předpokládat, že jistá forma Battle Royale brzy bude jednou z běžně dostupných multipalyerových variant u her s otevřeným světem.

Firma Bluehole, která za PBGU stojí, si toho je samozřejmě vědoma a alespoň naoko se tváří, že je za zvýšenou konkurenci ráda, protože ji to prý nutí posunovat celý koncept dál. Pokud jde však o hru Fortnite, tato vstřícnost neplatí. Chování firmy Epic Games, která Battle Royal nedávno do Fortnite zdarma přidala, totiž vývojářskou partu kolem geniálního Briana Greena vyloženě naštvalo. Namísto pouhé inspirace prý Epic milionový hit pouze sprostě kopírují a dokonce jej zneužívají k vlastní propagaci.

Minimálně nasazenou stylizací se Fortnite od PBGU na první pohled liší.

Celá situace je o to složitější, že PUBG běží na enginu Unreal 4, který na oplátku vyvíjí právě Epic. Co kdyby si některé specializované vlastnosti enginu už napříště nechal Epic jen pro sebe? zamýšlí se v rozhovoru pro PC Gamer producent PUBG Changhan Kim. Anebo by „pustil do světa“ některé stále rozpracované nápady, ještě než je Bluehole pustí oficiálně ven?

Možná stojíme na začátku nové kauzy, která se potáhne mnoho měsíců. Možná se však také nestane vůbec nic, protože Epic se dosud k celé věci nevyjádřil a je dost dobře možné, že veškeré neshody vyřeší za zavřenými dveřmi.