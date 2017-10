Hráč utratil tisíc dolarů za šátek do hry Playerunknown’s Battlegrounds

Playerunknown’s Battlegrounds je největší letošní hit, který zbořil už mnoho rekordů.

To je on, rudý šátek, který se prodává za stovky dolarů.

Nejvýznamnější zástupce žánru Battle Royale dokázal v popularitě překonat i dříve nedostižnou DOTU 2 a dále stoupá. Přestože jde o klasickou placenou hru, přivydělávají si vývojáři i prodejem různých kosmetických doplňků. Na tom není nic špatného, tyto „parádičky“ nemají žádný vliv na hratelnost a slouží pouze estetickým účelům. Za pozornost ovšem stojí to, kolik jsou ochotni někteří lidé za tyto bonusy utratit.

Symbolem těchto přehnaných nákupů se nyní stal na první pohled ničím nezajímavý červený šátek (v originále red bandana), za nějž už někdo zaplatil přes tisíc dolarů (22 tisíc korun). Ještě před pár měsíci se přitom prodával za „pouhých“ 20 dolarů (cca 450 korun). Pokud o tomto doplňku čirou náhodou také uvažujete, máte štěstí. Cena totiž v posledních dnech poklesla, a tak lze tuto ozdobu koupit za „pouhých“ 900 dolarů. No neberte to.

Vývoj ceny rudého šátku byl raketový. V průběhu půl roku se jeho cena vyšvihla z 20 dolarů až na 1015 dolarů.

Jakkoli tato částka za virtuální „cetku“ může vypadat absurdně, pořád je to ve srovnání s některými herními předměty jen hrstka drobných. Třeba proslulý růžový pes do hry DOTA 2 se v roce 2013 prodal v přepočtu za bezmála milion korun, palcát Echoing Fury do Diabla 3 pak za statisíce. Absolutní rekord však patří hudebnímu klubu ze hry Entropia Universe, za nějž někdo zaplatil 635 tisíc dolarů (cca 14 milionů korun). To není málo, že? Na seznam těch nejdražších prodejů virtuálních předmětů vůbec se můžete podívat v našem starším článku.