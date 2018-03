PlayLink přináší společenskou zábavu na PlayStation 4, někdy i v češtině

Knowledge is Power Hodnocení­: 75 %

Knowledge is Power je vědomostní soutěž až pro šest lidí, jejímž kořením je i trocha akce, škodolibosti a záškodničení. Zkrátka aby to lovení vědomostí nebyla taková nuda. Každý hráč si zvolí jednu z bláznivých postav, třeba párek v rohlíku, které propůjčí svoji tvář. Hra se totiž ovládá přes chytrý telefon, využití tak najde i fotoaparát. Zpomalit soupeře pak může několik zákeřností jako třeba chybějící písmenka či zledovatělá deska s odpovědí, kterou je nejprve třeba rozbít. Jinak se Knowledge is Power hraje jako klasická vědomostní soutěž, které znáte z televize. Velká pecka je kompletní česká lokalizace, tedy včetně dabingu, díky čemuž je hra dobře přístupná širší veřejnosti. Nepíšu však záměrně dětem, pro které budou otázky příliš složité. A nějaké negativum? V podstatě už při druhé hře jsem měl pocit, že se hra trochu vleče.

That’s You! Hodnocení­: 85 %

Babička vám dá obraz – řeknete jí, že je cenný, nebo si to necháte pro sebe a prodáte ho? Právě tento typ otázek trochu na tělo vás čeká ve společenské hře That’s You! Neodpovídáte na ně ovšem jen vy, ale i ostatní, kteří odhadují, jak byste se zachovali. Alespoň se tak dozvíte, jak o vás smýšlejí ostatní. Tato hra je tak spíše určena pro rodinu a dobré přátele, kteří už vás trochu znají. That’s You! jde ve využití chytrého telefonu mnohem dál než Knowledge is Power. Na displeji telefonu tak budete onen drahý obraz malovat, budete se snažit pomocí selfie napodobit osobu na portrétu a podobně. A ze všech her v PlayLinku je to jednoznačně nejzábavnější kousek, při hraní se zaručeně pobavíte. Nějaké negativum? Právě tato hra není česky, ani titulky, což je ohromná škoda.

SingStar Celebration Hodnocení­: 50 %

SingStar Celebration je klasické karaoke, kdy se chytrý telefon promění v mikrofon a vy zpíváte do rytmu. Hra pak vyhodnotí, komu se to dařilo lépe. K dispozici má být i party režim až pro osm lidí, kteří se rozdělí na dva týmy a hra posléze losuje, kdo je na řadě. My však hráli pouze ve dvou. Písniček je celkem třicet, na zpívání nás jich zaujalo tak pět. Zbytek je třeba dokoupit v obchodě. Přiznám se, že to je můj první SingStar, takže nemůžu porovnávat se staršími kousky. Volba songů nás však spíše nezaujala a nikdo z rodiny moc neměl chuť se ke hře vracet. Vlastně ani já ne.

Adele Hello

ABBA Dancing Queen

Amy Winehouse Rehab

Avicii Wake Me Up

Blondie One Way Or Another

Brandi Carlile The Story

Britney Spears Oops!… I Did It Again

Calvin Harris & Disciples How Deep Is Your Love

Ella Henderson Yours

Elle King Ex’s and Oh’s

Fun. Some Nights

Hilary Duff All About You

Iggy Azalea feat. Charli XCX Fancy

Jason Derulo Want To Want Me

Kings Of Leon Use Somebody

Lost Frequencies Are You With Me

Marvin Gaye & Tammi Terrell Ain’t No Mountain High Enough

Meghan Trainor All About That Bass

Oasis Wonderwall

OMI feat. Nicky Jam Cheerleader

One Direction What Makes You Beautiful

Roxette It Must Have Been Love

Shawn Mendes Stitches

Sia Cheap Thrills

Tegan And Sara Closer

The Chainsmokers feat. Halsey Closer

U2 I Still Haven’t Found What I’m Looking For

Wham! I’m Your Man

Young Rising Sons High

Zara Larsson Lush Life

Hidden Agenda Hodnocení­: 80 %

Hidden Agenda je interaktivní film od tvůrců Until Dawn, v němž vyšetřujeme případ zabijáka Trappera. Tuto hru si můžete užít i sami, ve více lidech pak v případě různých rozhodnutí rozhoduje hlas většiny. Drobné hříčky jako akční pasáže či hledání důkazů na čas vám zajistí žolíky, kterými můžete ostatní přehlasovat. Pomocí aplikace na chytrém telefonu pak hru nejenom ovládáte, k dispozici zde máme i profily postav, objevené záznamy a další indicie. Hra vás vyzývá prakticky na každém kroku, abyste o něčem rozhodli – někdy to působí až zbytečně, nicméně pravdou je, že ve výsledku na volbách záleží. Ovlivní průběh, kdo přežije, kdo ne a samozřejmě i konec. Důležité také je všímat si okolí a nic nepřehlédnout. Délka zhruba dvě hodiny není na herní poměry něco extra, nicméně pro seanci s kamarády nebo rodinou je to akorát. Navíc to je hra, kterou má cenu zahrát si ještě jednou. Velkým kladem je opět česká lokalizace, a to včetně dabingu, rušivě ovšem působí chybějící synchronizace pohybů rtů. Ale to je jen drobnost. Hidden Agenda je záležitost, ze které bych si ještě před pár lety sedl na zadek. Jenže jejími hlavními soupeři nejsou hry, ale filmy a seriály. A v tomto pohledu je už i televizní zábava jinde. Hidden Agenda je jako napínavý sedmičkový film pro dospělejší publikum, který na špičky filmové a televizní zábavy nemá. Místo toho přináší interaktivitu a možnost rozhodovat o příběhu. A to není vůbec málo. Za zahrání rozhodně stojí.

Planet of the Apes: Last Frontier Hodnocení­: 45 %

Planet of the Apes: Last Frontier se odehrává mezi Úsvitem planety opic a Válkou o planetu opic. Z herního hlediska je to zkrátka interaktivní film, který přerušují ve většině případů naprosto zbytečné volby. Pokud například rozhodneme, že neotevřeme bránu cizincům, jiná postava ji stejně otevře, protože takto má příběh pokračovat. Neříkám, že každá volba má mít zásadní dopad, ale byl bych rád, aby si tvůrci vymysleli nějakou méně nápadnou obezličku a já měl pocit, že nějaký vliv na průběh mám. Hidden Agendě se to daří celkem dobře. Hru jsem testoval dvakrát a žádný člen rodiny nevydržel až do konce, což je celkem vševypovídající. Navíc je to nuda i jako film, příběh opic mi byl naprosto ukradený. Chybějící čeština pak jasně nahrává ve prospěch Hidden Agendy.